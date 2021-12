Rupert Grint star della serie Cabinet of Curiosities ideata da Guillermo del Toro

L'attore Rupert Grint è stato scelto da Guillermo del Toro come protagonista della serie Cabinet of Curiosities prodotta per Netflix.

Rupert Grint sarà il protagonista della serie Cabinet of Curiosities, il progetto targato Netflix che è stato sviluppato da Guillermo del Toro.

Per ora non sono stati condivisi molti dettagli riguardanti il contenuto degli episodi che verranno realizzati per la piattaforma di streaming.

Guillermo del Toro voleva collaborare con Rupert Grint fin da quando lo ha notato nella serie Servant, lo show Apple TV+ prodotto da M. Night Shyamalan. Il regista aveva dichiarato sui social media che aveva apprezzato l'attore e aveva condiviso le sue lodi nei confronti della sua interpretazione.

Cabinet of Curiosities, oltre alla star di Harry Potter, avrà nel proprio cast anche Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché, e Peter Weller.

Panos Cosmatos, Jennifer Kent e Vincenzo Natali saranno sceneggiatori e registi delle puntate della serie.

Del Toro sarà produttore e co-showrunnr dello show che racconterà delle storie live-action che proveranno a mettere in discussione il nostro tradizionale concetto di horror.

Tra le otto puntate ci saranno anche due storie originali del regista premio Oscar.