Run: il teaser della nuova serie prodotta da Phoebe Waller-Bridge

Run è il nuovo progetto televisivo prodotto da Phoebe Waller Bridge dopo il successo di Fleabag e il teaser diffuso da HBO regala le prime sequenze dell'attesa serie che debutterà sugli schermi americani il 12 aprile.

Lo show ha come protagonisti Merritt Wever e Domhnall Gleeson e negli episodi apparirà anche la stessa Phoebe Waller-Bridge.

Al centro della trama di Run c'è Ruby, una donna che riceve un messaggio in cui le si chiede di rispettare un patto stretto in gioventù e di intraprendere un viaggio con Billy Johnson, di cui era innamorata molti anni prima. Il giovane, diventato un guru di successo e nato in una famiglia benestante irlandese, è carismatico e in cerca di approvazione.

La serie è stata creata e scritta da Vicky Jones, coinvolta anche come produttrice insieme a Waller-Bridge.