Royal Family: il documentario sulla Famiglia Reale rimosso da YouTube

Dopo circa un mese di permanenza su YouTube, il documentario Royal Family è stato rimosso dall'aggregatore di video per violazione di copyright. Il documentario realizzato nel 1969 è stato distribuito su YouTube a inizio gennaio ma è stato appena rimosso per ragioni non del tutto chiare.

The Crown: l'attrice Claire Foy in una scena della serie

Come riportato da BBCNews, Royal Family è un documentario realizzato nel 1969 da una troupe della BBC che ha seguito la Famiglia Reale per un anno. I filmati ammontano a circa 43 ore condensate in 110 minuti di programma. Il documentario è andato in onda per la prima volta nel 1972 e somiglia a un reality show ante litteram incentrato sulla vita privata dei membri della Famiglia Reale. Niente di particolarmente scabroso. Tuttavia, il documentario le cui riprese sono state consentite dalla monarca e da Filippo, da sempre il modernizzatore della famiglia, rischiava di abbattere platealmente "l'aura mistica" attorno alla Famiglia Reale, trasformando i suoi membri in persone comuni. Per questo motivo, il footage finale è scomparso per più di 50 anni per essere inserito su YouTube a inizio gennaio ed essere rimosso da pochi giorni.

L'interesse nei confronti del documentario è stato alimentato da The Crown: un episodio in particolare, infatti, ricostruisce il momento in cui la Famiglia Reale guarda sé stessa in TV in un silenzio imbarazzato. Secondo The Huffington Post, prima di essere rimosso, il documentario ha ricevuto più di 10mila visualizzazioni.

La ragione ufficiale alla base della sua rimozione da YouTube consiste in un problema di copyright. BBC, al momento, non ha ancora rilasciato commenti. Non stentiamo a credere, tuttavia, che in futuro il documentario possa tornare a circolare nuovamente.