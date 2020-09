Rossella Serrato, morta l'attrice di Distretto di Polizia e Carabinieri

Rossella Serrato è morta il 26 settembre 2020. Attrice di televisione e di teatro stando alle prime informazioni sarebbe morta a causa di un'ischemia intestinale, una complicazione sopraggiunta in seguito ad un intervento chirurgico. Serrato era conosciuta anche per aver recitato in Distretto di Polizia e Carabinieri.

Rossella Serrato amica mia ,sorella...te ne sei andata e ci hai lasciato tutti così.. senza parole..io non ci credo ancora.... Pubblicato da Antonella Morea su Domenica 27 settembre 2020

Nella giornata di ieri è venuta a mancare l'attrice napoletana Rossella Serrato che il pubblico televisivo ricorda per aver partecipato alle fiction Distretto di polizia e Carabinieri. L'attrice e regista teatrale Antonella Morea rispondendo a un utente su Facebook ha detto che la Serrato: "ha avuto un'operazione all'intestino che era andata anche bene, credo... poi ha avuto un'ischemia all'intestino e non ce l'ha fatta". La Morea non è stata l'unica artista a ricordare Rossella Serrato sui social, l'attrice era molto amata soprattutto nel mondo del teatro partenopeo.

Rossella Serrato era nata l'8 ottobre 1955 a Napoli e viveva a Roma. In televisione aveva esordito con la miniserie Naso di cane del 1986 diretta da Pasquale Squitieri. Aveva partecipato a L'ingranaggio di Silverio Blasi, film tv in 3 puntate di Raidue, e a Con le unghie e con i denti di Pier Francesco Pingitore, trasmessa in prima visione su Canale 5 nel gennaio 2004. Rossella Serrato, oltre alle fiction Distretto di Polizia e Carabinieri, era apparsa anche in Al di là del lago la serie televisiva trasmessa dal 30 dicembre 2010 su Canale 5 e diretta da Raffaele Mertes.

Al cinema Rossella Serrato ha esordito nel 1988 con il film L'ultima scena diretto da Nino Russo in cui faceva la parte di un'attrice teatrale alla sua prima esperienza lavorativa. Qualche anno dopo, nel 1993, ritorna sul grande schermo con il film Quattro bravi ragazzi diretto da Claudio Camarca e Schiuma d'onda il film del 2005 diretto da Luigi Spagnol.

Rossella Serrato era soprattutto un'attrice teatrale specializzata nelle commedie di De Filippo. Tra le sue numerosissime partecipazioni a opere teatrali, alcune trasmesse anche in televisione, la ricordiamo in Non è vero ma ci credo, Quaranta ma non li dimostra e 'Na Santarella. Agli inizi degli anni ottanta la Serrato aveva recitato anche in alcuni radiodrammi della RAI come Il giardino dei melograni e Capitan Jansen.