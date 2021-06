Rose Byrne sarà il primo ministro Jacinda Ardern in They Are Us

Rose Byrne avrà la parte di Jacinda Ardern, il primo ministro della Nuova Zelanda, nel film They Are Us diretto da Andrew Niccol.

Il progetto racconterà la settimana successiva agli attacchi avvenuti nel 2019 a Christchurch contro la comunità musulmana.

Il film They Are Us racconterà la risposta di Jacinda Ardern ai tragici eventi e i risultati ottenuti dal suo governo e dai cittadini che hanno sostenuto il suo messaggio all'insegna della compassione e dell'unità con lo scopo di vietare la vendita dei fucili da assolto in Nuova Zelanda. Il titolo del film di Andrew Niccol è una frase pronunciata durante il discorso del primo ministro in cui descriveva le 51 vittime dell'attacco contro due moschee a Christchurch, tragico evento avvenuto il 15 marzo 2019. Ardern ha ricevuto numerose lodi a livello mondiale per la sua reazione alla violenza.

Rose Byrne avrà la parte di Jacinda e la sceneggiatura è stata sviluppata in collaborazione con alcune delle persone che hanno vissuto direttamente le conseguenze della tragedia.

Niccol ha dichiarato: "They Are Us non è tanto sull'attacco quando sulla risposta a quanto accaduto e sul modo in cui un atto senza precedenti di odio è stato superato dall'incredibile amore e sostegno. Il film affronta la nostra umanità comune, che è il motivo per cui penso che si rivolgerà alle persone in tutto il mondo. Si tratta di un esempio del modo in cui dovremmo rispondere quando c'è un attacco a un altro essere umano come noi".