Ronny Chieng: studenti fuorisede: il trailer della nuova serie, da giugno solo su Serially

Un'altra comedy australiana è pronta a sbarcare su Serially, questa volta con uno dei volti più noti della stand-up comedy internazionale: come possiamo intuire dal trailer ufficiale, l'attore Ronny Chieng, corrispondente del Daily Show, interpreta se stesso in Ronny Chieng: studenti fuorisede, la nuova serie in sette episodi disponibile sulla piattaforma streaming a partire da giovedì 15 giugno.

Ronny Chieng: Studenti Fuorisede è uno show che parla dell'essere intrappolati tra due mondi: tra l'infanzia e l'età adulta, tra la vecchia e la nuova vita, tra le aspettative dei genitori e i propri sogni (anche se non si sa ancora bene quali siano). La serie segue le avventure del celebre comico ("Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli", "Crazy Rich"), nei panni di uno studente malese alle prese con la sua nuova vita universitaria in Australia: andare in un altro paese per studiare all'università è una cosa importante per i suoi genitori asiatici, l'ammissione di Ronny alla facoltà di giurisprudenza di Melbourne è vero motivo di orgoglio per la sua famiglia.

La sua intelligenza, motivazione e competitività lo renderebbero anche uno studente modello...se solo volesse davvero diventare avvocato. Ronny si troverà quindi ad affrontare non solo i suoi sogni ma anche australiani sempre in festa, una madre troppo apprensiva, pomposi ragazzi della scuola privata in giacca e cravatta e studenti asiatici antisociali e iper competitivi che vogliono che lui si comporti in modo "più asiatico".

Al fianco del protagonista, troviamo Molly Daniels ("Funeral of the Century", Tomorrow, When the War Began") vestire i panni di Asher, Hoa Xuande ("Il mistero del lago", "Cowboy Bepop") in quelli di Elvin e Shuang Hu ("The Family Law", "Mental Health Girls") nel ruolo di Wei-Jun. La serie sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma a partire da giovedì 15 giugno.