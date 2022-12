Ronan Vibert, si è spento all'età di 58 anni l'attore di Saving Mr. Banks

Ronan Vibert, attore noto per aver prestato il suo volto all'editore Diarmuid Russell in Saving Mr. Banks e Giovanni Sforza nella serie I Borgia, si è spento all'età di 58 anni.

Secondo quanto si legge anche sull'Hollywood Reporter e riferito dal manager dell'attore, Sharon Vitro, Ronan Vibert è morto in un ospedale della Florida dopo aver combattuto contro una malattia che non è stata specificata.

L'attore, nel corso della sua carriera sul piccolo schermo, è apparso in alcune serie televisive tra cui Carnival Row, Penny Dreadful, Roma e Waking the Dead.

Nato nel Cambridgeshire, in Inghilterra, il 23 febbraio 1964, Vibert ha vissuto a Penarth, nel Galles meridionale. L'attore ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art.

Nel 1989 è apparso in tre episodi dell'acclamata miniserie britannica Traffik. Vibert ha inoltre ottenuto numerosi ruoli negli anni '90 in programmi televisivi britannici.

Tra le pellicole in cui ha recitato, L'ombra del vampiro (2000) al fianco di John Malkovich e Willem Dafoe, Il pianista di Roman Polanski, Tomb Raider - La culla della vita, per la regia di Jan de Bont (2003) e Saving Mr. Banks, per la regia di John Lee Hancock (2013).

Tra gli ultimi ruoli cinematografici, il thriller L'uomo di neve e il film 6 Days.