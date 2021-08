Ron Jeremy: il pornoattore accusato di 30 crimini sessuali contro 21 persone

Ron Jeremy è stato accusato di ben 30 crimini sessuali che hanno coinvolto 21 persone circa 20 anni fa. Il pornoattore, però, si è dichiarato innocente per quanto concerne 12 di questi casi.

Il pornodivo Ron Jeremy con una procace collega

Come riportato da Metro, il pornoattore Ron Jeremy si è dichiarato innocente per quanto riguarda 12 dei 30 crimini sessuali di cui è stato accusato. In modo particolare, l'attore sostiene di non aver costretto nessuno a rapporti orali forzati, rapporti sessuali incatenati, penetrazione sessuale attraverso l'uso di oggetti, penetrazione sessuale su persone dormienti o inconsapevoli, sodomia attraverso l'uso della forza e violenza su un bambino di 14 anni.

George Gascon, della Corte che ha analizzato il caso, ha dichiarato: "Troppo spesso le vittime di abusi sessuali soffrono in silenzio. Dobbiamo fare in modo che le vittime sopravvissute abbiano a loro disposizione tutti gli strumenti per affrontare i traumi e per ottenere supporto".

Ron Jeremy si presenterà nuovamente in tribunale il 23 ottobre prossimo. L'uomo è accusato di abusi sessuali nei confronti di 21 donne tra i 15 e i 51 anni nel periodo che va fino al 1996. Il pornoattore è anche accusato di aver violentato tre donne di 19, 26 e 17 anni durante un photoshoot, all'interno di un night club e in un'abitazione privata. Infine, l'uomo è stato accusato di aver provato a violentare quattro donne lo scorso anno a giugno.

Le ultime accuse rivolte contro l'uomo risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2020. Già in passato l'uomo si è presentato in tribunale ma è stato assolto a causa dell'esiguità di prove che dimostrassero le accuse sul suo capo.