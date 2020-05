Ron Jeremy: nuove accuse di violenza sessuale per il pornoattore

Il pornostar Ron Jeremy è stato nuovamente accusato di violenza sessuale anche se, per adesso, non è stata presa alcuna decisione in merito da parte del procuratore distrettuale.

Ron Jeremy, il leggendario pornoattore, sta affrontando nuove accuse di violenza sessuale. "Le accuse di aggressione sessuale contro Ron Jeremy sono in fase di revisione da parte del nostro ufficio. Per adesso non è stata presa alcuna decisione in merito all'archiviazione", ha riferito Greg Risling, responsabile delle pubbliche relazioni del procuratore distrettuale di Los Angeles.

Non sono state fornite altre informazioni relative alle nuove accuse ma questa non è la prima volta che Ron Jeremy viene accusato di violenza sessuale. Nel 2018, l'ufficio del procuratore di Los Angeles ha esaminato un caso di violenza sessuale contro Jeremy in cui, secondo quanto riferito all'epoca da TMZ, si parlava di un presunto "incidente" nel bagno del famoso Rainbow Bar and Grill, celebre ritrovo di rockstar e amanti della musica.

Nel 2017, un articolo investigativo scritto da un giornalista di Rolling Stone ha riportato una lunga serie di accuse, accuse sempre negate da Jeremy che le ha definite "vere e proprie bugie o rimorso dopo i fatti."

Ron Jeremy è finito di nuovo sotto i riflettori di recente quando ha twittato chiedendo di salvare un albero che suo padre aveva piantato davanti alla sua casa d'infanzia. Naturalmente i giornalisti non hanno perso tempo ed hanno iniziato a prendere in giro la pornostar ma la Janice Griffith ha risposto twittando: "Ron ha twittato queste parole tra una violenza e l'altra? Tutti sanno che è stato bandito da quasi tutti gli eventi del settore perché è solito toccare le donne senza chiedere il loro consenso."