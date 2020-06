Ron Jeremy: la star del cinema porno accusato di violenza sessuale rischia 90 anni di carcere

La star del cinema porno Ron Jeremy dovrà presentarsi in tribunale per affrontare le accuse che potrebbero fargli passare 90 anni in carcere.

Ron Jeremy, star del cinema porno, è stato accusato di aver violentato quattro donne e dovrà presentarsi in tribunale.

L'attore rischia di essere condannato a novanta anni in carcere secondo quanto dichiarato dai procuratori distrettuali.

Le violenze risalgono a un periodo compreso tra il 2014 e il 2019. La prima accusatrice di Ron Jeremy aveva 25 anni nel maggio 2019 quando sostiene di essere stata violentata in una casa situata a West Hollywood. Altre tre donne, la cui identità è rimasta segreta, lo hanno denunciato dichiarando di essere state stuprate e picchiate nel 2017 e nel 2019 mentre si trovavano in un bar di Los Angeles.

Jeremy aveva ribattuto a tutte le accuse nel novembre del 2017: "Queste accuse sono menzogne o frutto di rimorso. Non ho mai violentato qualcuno e non lo farei mai. Tutte le accuse sono state oggetto di indagini della polizia e non hanno mai portato ad accuse da parte dei giudici. Non ho mai trascorso un giorno in tribunale".

L'attore non sarà però processato, a causa di mancanza di prove, per un'altra denuncia compiuta da una donna che sostiene di essere stata separata dalle sue amiche mentre si trovava in un bar e di essere poi state violentata.