Ron Howard ricorda Happy Days: "Il successo di Fonzie mi fece perdere i capelli"

Ron Howard ha ricordato il periodo di Happy Days, raccontando di aver dovuto fare i conti con un forte stress, provocato in larga parte al successo di Fonzie, il personaggio della serie interpretato da Henry Winkler. Un malessere tale da provocargli la perdita dei capelli.

Attualmente, Ron Howard è conosciuto per essere uno dei registi più celebri e apprezzati a livello internazionale. All'inizio della sua carriera, quindi dalla fine degli anni '50, Howard si muoveva invece davanti alla macchina da presa, rappresentando un vero e proprio "attore bambino". Il suo primo ruolo importante è stato quello di Opie in The Andy Griffith Show, andato in onda dal 1960 al 1968. Pochi anni dopo, Howard ha interpretato un altro personaggio iconico, che gli ha permesso di diventare popolare in tutto il mondo: Richie Cunningham in Happy Days. Benché fosse abituato ad apparire sul piccolo schermo, Howard ha ammesso di aver fatto i conti con un forte stress durante le riprese della serie. Nel suo nuovo libro di memorie, The Boys: A Memoir of Hollywood and Family, scritto insieme a suo fratello Clint, il regista statunitense dichiara infatti che l'esperienza di Happy Days ha avuto un tale impatto su di lui da fargli sperimentare sintomi fisici dovuti alla forte pressione, provocata in particolare da un suo co-protagonista.

Quando Happy Days è stato presentato per la prima volta, Fonzie, interpretato da Henry Winkler, non era un personaggio principale. Ma, a causa della sua popolarità, Fonzie è diventato gradualmente una parte sempre più importante dello spettacolo, il che ha fatto sentire minacciato Howard, protagonista originario della serie. La ABC pensò addirittura di rinominare lo show Fonzie's Happy Days.

"Il più grande stress è stato Fonzie. Non Henry Winkler, ma Fonzie", scrive Howard, come riportato dal New York Post. Il regista aggiunge: "Non ero indifferente al fatto che, con il passare degli episodi, il personaggio di Fonzie ottenesse sempre più spazio sullo schermo". Howard, che aveva 20 anni quando la serie ha avuto inizio, spiega che l'angoscia che ha provato in quel momento gli ha fatto sviluppare un eczema e la perdita dei capelli. "Non ho gestito particolarmente bene il mio stress. Probabilmente avrei tratto beneficio dal vedere uno psicoterapeuta. Invece, ho tenuto tutto dentro. Poi sono scoppiate eruzioni cutanee su tutto il corpo, soprattutto sulle palpebre. E i miei capelli hanno iniziato a diradarsi. Guardando gli uomini della mia famiglia, sapevo che sarebbe stato inevitabile. Ma in quel periodo aveva iniziato in maniera allarmante".

In un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter per la promozione del libro, Howard ha detto che quando ha iniziato ad apparire in The Andy Griffith Show è stato preso in giro a scuola. "Guardando indietro, è stato un periodo decisamente ansioso, in particolare quando sono tornato alle scuole pubbliche", ha detto il regista, aggiungendo: "Quella è la vita che dovrebbe essere normale, mentre per me era alienante e anche un po' minacciosa e spaventosa. Tuttavia dovevo imparare a navigare e farcela. Questo in qualche modo mi ha reso diverso nel mondo. Ho dovuto accettarlo in un certo senso".