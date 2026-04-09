Romics 2026: il programma della prima giornata, giovedì 9 aprile

Al via oggi il Romics 2026, nuova edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games: ecco cosa non perdere nel programma della prima giornata

Comincia oggi, giovedì 9 aprile, l'edizione 2026 del Romics, appuntamento arrivato alla sua 36a edizione. Una giornata inaugurale che rappresenta uno dei momenti più densi dell'intera edizione, con un'offerta che spazia dal fumetto all'animazione, fino al gaming e alle attività per famiglie.

Un programma ampio, che rende fondamentale orientarsi tra gli eventi per non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Le mostre da vedere oggi

Cover del numero 363 di Dylan Dog disegnata da Gigi Cavenago

Tra i punti di forza della giornata ci sono le esposizioni, distribuite soprattutto tra il Padiglione 5 e il Padiglione 8.

Da segnalare:

La mostra dedicata a Gigi Cavenago , tra i nomi più importanti del fumetto italiano contemporaneo

Il percorso visivo di Lorenzo Mattotti, tra linee e colori iconici

"The Art of... Sara Pichelli", artista nota per il suo lavoro su Spider-Man

"Superheroines - Pop, Cult & Imagination", dedicata alle icone femminili del fumetto

La celebrazione dei 30 anni di Space Jam

A queste si aggiungono le esposizioni legate al Premio Romics e ai contest per illustratori, con decine di opere in mostra per tutta la giornata.

Signing e live drawing: gli artisti presenti

Il cuore del Romics resta l'incontro diretto con gli artisti. Per tutta la giornata, tra Artist Alley e stand editoriali, sono previste signing session e sessioni di live drawing.

Tra gli autori presenti oggi:

Sergio Algozzino

Marco Gervasio

Jenny Jinya

Sio - Simone Albrigi

Oltre a loro, decine di illustratori e fumettisti saranno disponibili durante tutta la giornata nei vari padiglioni.

Gli eventi da non perdere

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Accanto alle mostre e agli incontri con gli autori, il programma prevede anche panel e attività tematiche. Tra gli appuntamenti più interessanti:

Un incontro dedicato a Daredevil e alla saga "Born Again"

Un panel su One Piece e il ruolo delle figure femminili nel manga

Laboratori per ragazzi e attività interattive legate al disegno e alla narrazione

Sessioni di gioco e attività gaming, tra console e titoli sportivi

Spazio anche agli eventi per il pubblico più giovane, con workshop e attività creative dedicate a bambini e ragazzi.

Dove si tiene il Romics 2026

Il Romics 2026 si svolge presso la Fiera di Roma, uno dei principali poli fieristici della capitale. La struttura ospita l'evento su più padiglioni tematici, tra mostre, aree comics, spazi gaming e palchi per incontri ed eventi dal vivo.

La Fiera di Roma è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici, con collegamenti diretti dal centro città e dall'aeroporto.

Dove si svolgono gli eventi

Gli appuntamenti sono distribuiti nei principali padiglioni della fiera: