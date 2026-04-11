Romics 2026: cosa fare e vedere sabato 11 aprile, tra ospiti e show dal vivo

La terza giornata di Romics 2026, sabato 11 aprile, sarà ancora ricchissima di eventi, con un programma continuo dalle 10:00 alle 20:00 tra fumetto, animazione, cosplay, musica e videogiochi.

Il programma di sabato 11 aprile

La giornata si apre con le mostre e gli eventi permanenti, tra cui l'omaggio a Space Jam per i suoi 30 anni, allestito nell'area espositiva, e prosegue con un fitto calendario di incontri, presentazioni e sessioni di firmacopie distribuite nei diversi padiglioni.

Dalla mattina tra fumetti e live drawing: come inizia la giornata a Romics

Il sabato di Romics parte subito con un ritmo alto: già dalla tarda mattinata il programma si riempie di incontri editoriali, talk e sessioni dal vivo che coinvolgono pubblico e autori.

Tra gli appuntamenti più interessanti della mattina:

presentazione " Il Romanesco nelle storie di Topolino "

progetto educativo " Cinque colori in rete "

talk dedicati a musica e animazione italiana

sessioni di live drawing con artisti internazionali

Il pomeriggio entra nel vivo: ospiti, show e gli eventi più attesi

Stranger Things: un'immagine tratta dalla serie di Netflix

È nel pomeriggio che Romics concentra il picco di attenzione, con ospiti di rilievo e appuntamenti ad alta partecipazione.

Tra i momenti più attesi:

incontro con Sara Pichelli , tra gli ospiti d'onore

talk dedicato al cinema d'animazione con "Un secolo in movimento"

K-Pop Contest Italia - Special Romics

show live di Casa Gigaciao (Sio, Fraffrog e team)

incontro dedicato a Stranger Things con doppiatori italiani

A questi si aggiungono signing session molto richieste, alcune con accesso limitato.

Dalla cultura pop allo spettacolo: come si chiude la giornata di sabato

Nel tardo pomeriggio il programma cambia ritmo e si sposta verso l'intrattenimento puro, con eventi pensati per un pubblico più ampio. La chiusura della giornata include:

incontri con artisti e momenti celebrativi

talk su cultura pop e supereroi

presentazioni editoriali

performance sceniche e spettacoli live

Il momento finale è affidato al live show di Giorgio Vanni, che trasforma la chiusura in un evento collettivo ad alta partecipazione.

Biglietti Romics 2026: prezzi e come acquistarli

I biglietti sono disponibili esclusivamente in prevendita, acquistabili online oppure tramite i punti vendita Vivaticket. Non è prevista la vendita diretta in cassa durante i giorni della manifestazione, dal 9 al 12 aprile.

Il biglietto giornaliero ha un costo di 12 euro più 1,50 euro di commissione per le giornate di giovedì e venerdì, mentre per sabato e domenica il prezzo sale a 15 euro più 1,50 euro di commissione. È inoltre disponibile un abbonamento valido per tutti e quattro i giorni al costo di 40 euro più 1,50 euro di commissione, che consente un solo ingresso al giorno per l'intera durata dell'evento.

Con il biglietto è possibile accedere direttamente ai controlli dagli ingressi pedonali Nord ed Est della Fiera di Roma, attivi per tutta la durata della manifestazione.

I biglietti non sono nominativi: il nome riportato sul titolo di ingresso corrisponde a chi ha effettuato l'acquisto, ma non deve necessariamente coincidere con l'utilizzatore. Non sono previsti pacchetti famiglia. I biglietti gratuiti per bambini fino a 5 anni e per persone con disabilità al 100% devono essere ritirati direttamente presso gli HELP DESK presenti in fiera.