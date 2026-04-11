Romics 2026: cosa fare e vedere sabato 11 aprile, tra ospiti e show dal vivo

La terza giornata di Romics 2026, sabato 11 aprile, sarà ancora ricchissima di eventi, con un programma continuo dalle 10:00 alle 20:00 tra fumetto, animazione, cosplay, musica e videogiochi.
Il programma di sabato 11 aprile
La giornata si apre con le mostre e gli eventi permanenti, tra cui l'omaggio a Space Jam per i suoi 30 anni, allestito nell'area espositiva, e prosegue con un fitto calendario di incontri, presentazioni e sessioni di firmacopie distribuite nei diversi padiglioni.
Dalla mattina tra fumetti e live drawing: come inizia la giornata a Romics
Il sabato di Romics parte subito con un ritmo alto: già dalla tarda mattinata il programma si riempie di incontri editoriali, talk e sessioni dal vivo che coinvolgono pubblico e autori.
Tra gli appuntamenti più interessanti della mattina:
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presentazione "Il Romanesco nelle storie di Topolino"
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progetto educativo "Cinque colori in rete"
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talk dedicati a musica e animazione italiana
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sessioni di live drawing con artisti internazionali
Il pomeriggio entra nel vivo: ospiti, show e gli eventi più attesi
È nel pomeriggio che Romics concentra il picco di attenzione, con ospiti di rilievo e appuntamenti ad alta partecipazione.
Tra i momenti più attesi:
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incontro con Sara Pichelli, tra gli ospiti d'onore
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talk dedicato al cinema d'animazione con "Un secolo in movimento"
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K-Pop Contest Italia - Special Romics
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show live di Casa Gigaciao (Sio, Fraffrog e team)
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incontro dedicato a Stranger Things con doppiatori italiani
A questi si aggiungono signing session molto richieste, alcune con accesso limitato.
Dalla cultura pop allo spettacolo: come si chiude la giornata di sabato
Nel tardo pomeriggio il programma cambia ritmo e si sposta verso l'intrattenimento puro, con eventi pensati per un pubblico più ampio. La chiusura della giornata include:
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incontri con artisti e momenti celebrativi
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talk su cultura pop e supereroi
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presentazioni editoriali
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performance sceniche e spettacoli live
Il momento finale è affidato al live show di Giorgio Vanni, che trasforma la chiusura in un evento collettivo ad alta partecipazione.
Biglietti Romics 2026: prezzi e come acquistarli
I biglietti sono disponibili esclusivamente in prevendita, acquistabili online oppure tramite i punti vendita Vivaticket. Non è prevista la vendita diretta in cassa durante i giorni della manifestazione, dal 9 al 12 aprile.
Il biglietto giornaliero ha un costo di 12 euro più 1,50 euro di commissione per le giornate di giovedì e venerdì, mentre per sabato e domenica il prezzo sale a 15 euro più 1,50 euro di commissione. È inoltre disponibile un abbonamento valido per tutti e quattro i giorni al costo di 40 euro più 1,50 euro di commissione, che consente un solo ingresso al giorno per l'intera durata dell'evento.
Con il biglietto è possibile accedere direttamente ai controlli dagli ingressi pedonali Nord ed Est della Fiera di Roma, attivi per tutta la durata della manifestazione.
I biglietti non sono nominativi: il nome riportato sul titolo di ingresso corrisponde a chi ha effettuato l'acquisto, ma non deve necessariamente coincidere con l'utilizzatore. Non sono previsti pacchetti famiglia. I biglietti gratuiti per bambini fino a 5 anni e per persone con disabilità al 100% devono essere ritirati direttamente presso gli HELP DESK presenti in fiera.