Romics 2019: Willem Dafoe premiato con il Romics d'oro

Willem Dafoe verrà premiato con il Romics d'oro in occasione della venticinquesima edizione dell'evento che si svolgerà nella città di Roma dal 4 al 7 aprile.

La star, dalla lunga carriera che comprende oltre cento film, sarà inoltre protagonista un incontro con il pubblico dedicato a temi quali: come creare un perfetto antagonista, il corretto approccio allo script e il "lavorare con la voce".

Il comunicato relativo al prestigioso riconoscimento ricorda: "La carriera di Willem Dafoe è stata costantemente guidata da una ricerca profonda sulla natura umana e da un forte eclettismo, che l'hanno spinto a passare senza soluzione di continuità da grandi produzioni hollywoodiane a progetti di cinema indipendente. I registi con i quali ha collaborato costituiscono una piccola enciclopedia del cinema, da Wim Wenders a Werner Hertzog e Wes Anderson, da Martin Scorsese a David Lynch e Kenneth Branagh, da Oliver Stone a Lars von Trier, da David Cronenberg a Abel Ferrara, da Spike Lee a Julian Schnabel, e molti altri".

Dafoe ha conquistato quattro nomination agli Oscar, un Orso d'Oro alla carriera assegnatogli dal Festival di Berlino e premi in tutti il mondo. Tra i suoi ruoli più conosciuti quelli del villain della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi (dove interpreta Green Goblin) e del mentore del più recente Aquaman di James Wan, senza dimenticare personaggi raffinati in film corali quali Grand Budapest Hotel e Assassinio sull'Orient Express. Negli anni ha recitato anche in film d'avventura come John Wick o horror, tra cui L'Ombra del vampiro, dedicandosi inoltre alle biografie degli artisti più discussi del proprio tempo, come il Pasolini di Abel Ferrara e il recente Vincent Van Gogh di Julian Schnabel. Willem è conosciuto anche come doppiatore, in film particolarmente amati anche dal pubblico di Romics quali Death Note: il quaderno della Morte e, per l'animazione, Alla ricerca di Nemo e alcune puntate de I Simpson.