Romans, su Prime Video in streaming da oggi

Romans, il film del 2017 con protagonisti Orlando Bloom e Janet Montgomery, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 22 luglio 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Malky è un giovane uomo afflitto dall'insicurezza. La sua vita è segnata dall'abuso sessuale da parte di un prete che idolatrava subito nell'infanzia. Il trauma ha gettato l'uomo in un'esistenza di violenza, autolesionismo e gelosia psicotica. A un certo, però, Malky dovrà affrontare i demoni che lo tormentano decidendo di perdonare il suo aguzzino nonostante la sua sete di vendetta.

Romans: Orlando Bloom in una scena del film

Il film è stato tratto da una storia autobiografica, e il pensarlo durante la visione rende il tutto ancora più toccante. Un ruolo che un attore autentico cerca, uno a cui piace davvero mettersi in gioco e non navigare sempre in acqua tranquille. Ed è ciò che ha sottolineato Orlando Bloom in un'intervista: "Ho incontrato lo sceneggiatore Geoff Thompson e ho avuto occasione di parlare con lui. Il testo nasce da una esperienza personale di abuso sessuale, quindi ho capito che avrei potuto scegliere un personaggio che mi avrebbe dato respiro. È qualcosa che io cerco sempre"."

