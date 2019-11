Roman Polanski: una donna francese lo accusa "Mi stuprò con estrema violenza"

Roman Polanski di nuovo accusato di stupro, stavolta da una donna francese, Valentine Monnier, la quale ha raccontato di essere stata presa con estrema violenza dal regista quando lei aveva solo 18 anni, nel 1975, ed entrambi si trovavano nello chalet del regista, a Gstaad, in Svizzera.

Valentine Monnier è una ex modella ed ex attrice, è apparsa in qualche film negli anni '80, tra cui Shark: Rosso nell'oceano e 3 uomini e una culla, e si è decisa a raccontare dello stupro subito da Roman Polanski al quotidiano Le Parisien, ad una settimana dall'uscita in Francia de L'ufficiale e la spia, l'ultimo film del regista che è stato presentato a settembre a Venezia.

"Non avevo nessun legame con lui, di natura o professionale, e lo conoscevo a malapena" - ha raccontato Valentine Monnier spiegando che fu stuprata dopo una discesa in sci, a Gstaad e che fu un atto di violenza estrema: "mi picchiò fin quando non mi arresi e poi mi violentò, mi fece di tutto"

L'ex modella e attrice Valentine Monnier sulla copertina di Cosmopolitan nel 1977

Subito dopo lo scandalo Harvey Weinstan, Monnier dice di aver scritto delle lettere a proposito dello stupro subìto alla polizia di Los Angeles e alla first lady francese, Brigitte Macron. Intanto, Roman Polanski, attraverso il suo avvocato Herve Temime, "nega con fermezza qualsiasi accusa di stupro" sottolineando che le accuse "che risalgono a 45 anni fa non sono mai state denunciate alle autorità"

Non è la prima volta che Roman Polanski viene accusato di stupro: il caso più conosciuto e che ha avuto maggior risalto mediatico è quello di Samantha Geimer, per il quale il regista nel 1977 fu accusato di aver stuprato la ragazza, che allora aveva 13 anni, a casa della star di Chinatown, Jack Nicholson. Negli anni successivi sono arrivate le accuse dell'attrice Charlotte Lewis, che accusò il regista di averla molestata sessualmente quando aveva solo 16 anni, nel 1983. Più recentemente Roman Polanski è stato accusato di stupro da una donna identificata come Robin, che sostiene di essere stata violentata nel 1973, quando aveva 16 anni, ma è stato accusato di violenza sessuale anche dall'ex attrice Renate Langer, che sosteneva di essere stata stuprata nel 1972, quando era adolescente.