Roma World: il parco a tema dell'Antica Roma si espande

Roma World presenta l'arrivo della Roma Imperiale: il parco a tema dell'Antica Roma si espande e annuncia il piano di sviluppo 2024-2030, scopriamo insieme tutte le novità in arrivo per grandi e piccini.

Con 15 milioni di arrivi e oltre 34 milioni di presenze nel 2022, Roma si avvia a superare flussi turistici pre-Covid. Numeri come: #4 Destinazione turistica al mondo per Trip Advisor, #1 World Food destination e #7 tra le World Best Cities 2023 (Resonance consulting), raccontano dell'enorme appeal turistico mondiale della città eterna. Ma la breve permanenza media (2,5 giorni) e l'alta incidenza di prime visite (70%) mostrano un potenziale inespresso, anche a causa della scarsa offerta di entertainment moderno e contemporaneo, che si possa affiancare al grande appeal storico, archeologico e religioso della città, nonché la ridotta proposta serale e di esperienze family friendly.

In questo scenario nasce il progetto Roma World: un nuovo Parco tematico che intende riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi un'esperienza immersi nella natura e vivere una giornata da Antichi Romani. "Roma World farà vivere ai turisti la Roma Antica, così come l'hanno immaginata in decenni di film e racconti sull'Impero, da Ben Hur al Gladiatore - così Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa - A Roma, Roma la vedi, a Roma World, Roma la vivi!".

Roma World è un progetto di Cinecittà World, 1° parco tematico del Centro Sud Italia, con oltre mezzo milione di visitatori, il più alto tasso di crescita nel settore (+360% in 5 anni) e infrastrutture a Castel Romano già pronte ad accogliere questo nuovo progetto di experience park, che si inserisce nel crescente trend delturismo esperienziale-ecosostenibile ed immerso nei boschi e nella campagna.

Roma World riapre ai suoi ospiti a partire da venerdì 24 marzo. E' un villaggio delle legioni Romane, attualmente sviluppato su 6 ettari, dove l'ospite riscopre il contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell'antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell'aquila e di altri rapaci, si perde tra i sentieri nei boschetti di sughere. Tra le novità del 2023 luci e suoni del suggestivo bosco magico.

Entrati dal Portale ci attende il Castrum, Accampamento Militare con torri e fortificazioni, al centro del prato l'Arena dei Gladiatori, dove assistere agli spettacoli o imparare le tecniche di combattimento guidati dai rievocatori del Gruppo Storico Romano. Nella Taberna, il ristorante del parco, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d'epoca. Il mercato degli artigiani ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche di 2000 anni fa. Gli amanti dell'outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari.

La fattoria del villaggio ospita animali domestici come Capre, Pecore, Mucche nane, maialini, Oche, Papere, Galline, Conigli e Asini. I bambini possono divertirsi con un giro in Pony o Cammelli, tra i giochi delplayground nel bosco o con il tiro con l'arco. Nell'Arena dei Rapaci hanno luogo gli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell'aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall'ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. Si può interagire con gli animali, diventando Falconieri per un giorno. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco e il Tour Botanico, accompagnati da guide, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e macchia mediterranea.

La prima fase dello sviluppo prevede la realizzazione di uno show storico Roma on Fire, da oltre €5 Milioni tra set e produzione, con debutto previsto il 1° Giugno 2024. Celebrerà la grandezza di Roma, tra corse delle bighe e parate dell'esercito, giochi e battaglie fino all'incendio di Roma del 64 d.C. ai tempi di Nerone. Il tutto nello spettacolare set di Ben Hur, film kolossal del 1959, con Charlton Heston, pluripremiato con 11 Oscar, rifatto nel 2016 con star del calibro di Jack Houston e Morgan Freeman. Il set peraltro si presenterà nuovo e trasformato nel Circo Massimo per una produzione prevista nel 2023.

Per l'anno del Giubileo l'obiettivo è inaugurare, intorno al Circo Massimo, con un impegno stimato in ca €10M, la Roma Imperiale. 12 ettari di Roma ricostruita nel momento del suo massimo splendore: i fori imperiali e i templi, il Teatro e la suburra ricca di botteghe e commercianti. Un grande set indoor/outdoor popolato di personaggi, per immergere nella storia ospiti, turisti ...e pellegrini.

Come è noto "Rome wasn't built in a day", la fase 3 prevede infatti la realizzazione delle principali provincie dell'impero, diviso in aree tematiche, per un totale di 70 ettari di parco (oltre il doppio di Cinecittà World). Un progetto da oltre €80M con l'aggiunta progressiva di Pompei, con una experience ride legata alla famosa eruzione del vulcano del 79 d.C., la Gallia con un villaggio immerso nei boschi, tra alberi a fusto altissimo, il Villaggio dei Barbari, con le sue tradizioni ed architetture vichinghe. Dal lato opposto del parco l'Antico Egitto con le piramidi ricostruite, ricche di labirinti da visitare, Gerusalemme e il Marocco con le sue caratteristiche costruzioni. Ogni area conterrà, oltre agli edifici, le "esperienze": attrazioni e ristorazione a tema, oltre a possibilità di pernottare immersi nella storia. Un viaggio nel mondo antico di 2000 anni fa.