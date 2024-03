Roma World: il Parco a tema Antica Roma apre il 22 marzo con tante novità

Venerdì 22 marzo apre Roma World, il parco a tema dove vivere una giornata da antico Romano, con una nuova stagione ricca di novità. Situato accanto a Cinecittà World, il Parco a tema dell'Antica Roma è la meta ideale per chi ha voglia di un'esperienza suggestiva immersa nella natura. L'experience park offre un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e consente agli ospiti di tutte le età di scoprire costumi, usi e tradizioni del tempo, grazie ad attività uniche, a partire dagli show del Parco: lo Spettacolo dei Gladiatori, lo Show di Falconeria dove ammirare il volo dell'aquila e di altri rapaci, e la grande novità 2024 "Roma On Fire", lo spettacolare live show serale realizzato nella maestosa cornice del set del kolossal Ben Hur, in scena dal 1° Giugno e per tutta l'estate. Roma on Fire è solo il primo pezzo di un grande progetto di sviluppo che vedrà il parco crescere negli anni.

Le novità

Tra le novità di spicco 2024: il Backlot Tour, un viaggio tra i set più iconici e suggestivi della storia del cinema. Dall'Arena di Ben Hur - scelta anche dalla serie tv americana Those About To Die di Roland Emmerich con protagonista Anthony Hopkins - si arriva al bosco del Villaggio Medievale, ambientazione del film Guglielmo Tell e della serie storica Romulus. Per chi, come l'eroe svizzero, vuole mettersi alla prova con il tiro con l'arco c'è Sfida l'Arciere, un duello fino all'ultima freccia con il maestro tiratore del parco. Chi vuole andare oltre gli spettacoli può partecipare alla Scuola dei Gladiatori guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano o al Programma Falconiere per un giorno. Nell'Armeria all'interno del Castrum sarà possibile, con la supervisione di un pretoriano, indossare le armature tipiche del tempo e immortalare il momento in uno scatto da condividere via social.

La creatività è protagonista al Laboratorio di Mosaico, qui i bambini, e non solo, possono creare opere d'arte personalizzate con tessere colorate, così come si faceva nell'antica Roma, sotto la guida degli esperti e, al termine dell'attività, portare a casa la propria creazione.

Cuore pulsante delle attività del Parco è la connessione con la natura: gli ospiti possono scoprire i segreti della biodiversità con il Tour Botanico e incontrare e dar da mangiare agli animali della fattoria. Ma non finisce qui, Roma World offre anche l'opportunità di gustare autentici pasti romani nellaTaberna, con squisite carni e sapori contadini sia a pranzo che a cena, di fare shopping tra le bancarelle dell'Antico Mercato. Confermate le attività più gradite dagli ospiti come il Tiro con l'arco, l'area Giochi per i bambini, le cerimonie con i riti sacri al Tempio di Giunone. Dal 1° Maggio, l'esperienza si estende anche al calar della notte, con il Pacchetto Gladiatore si può pernottare nelle tende dell'epoca, in un autentico villaggio delle Legioni Romane.

"Roma World è un buon esempio di turismo ecosostenibile - spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World Spa - Un parco a impatto zero dove i visitatori imparano a convivere con la natura circostante, dimenticando per un giorno la frenesia della città".

Le attività

Il parco ospita molte migliaia di bambini e ragazzi in gita scolastica, attratti da questa sorta di museo a cielo aperto, dove la storia si vive, non solo si vede o studia sui libri. Tanti infine gli eventi previsti fino al 3 novembre: i pranzi fuori porta di Pasqua e Pasquetta, (31/03 e 01/04), le giornate rievocative con il Gruppo Storico Romano e la Legio I Italica, il Pranzo del Gladiatore per il Natale di Roma (21/04), la giornata della Terra (22/04), Roma Sport Experience (11-12/05), la festa della Mamma (12/05), la giornata mondiale della famiglia (18/05) e quella delle Api (19/05), la Legion Experience (01 e 02/06), la grande notte di San Lorenzo, il Pranzo di Ferragosto e la fattoria delle Zucche per il lungo mese di Halloween (dal 5/10 al 3/11). Il programma completo degli eventi è sul sito www.romaworld.it.