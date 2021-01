Roma-Spezia di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming

Stasera a Roma si gioca Roma-Spezia, penultima partita degli ottavi di finale di coppa Italia: la partità sarà trasmessa su Rai2 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai2, dalle 21:00, subito dopo il Tg2, c'è Roma-Spezia, penultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dalla capitale, dallo stadio Olimpico.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Roma-Spezia anche in streaming.

La squadra di Fonseca deve dimenticare la batosta nel derby di venerdì scorso e cercare di guadagnarsi il quarto di finale, ancora all'Olimpico, contro il già qualificato Napoli.

La partita sarà trasmessa con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani e il contributo da bordocampo di Simona Rolandi, che curerà anche lo studio in esterna, e di Fabrizio Tumbarello.

Da un paio di stagioni gennaio e febbraio, complice il calendario sempre più compresso, sono ormai mesi dedicati alla Coppa Italia, una delle grandi esclusive RAI per il calcio in chiaro. Tra ottavi, quarti e semifinali, da martedì 12 gennaio a mercoledì 10 febbraio si giocheranno 16 partite in 28 giorni, praticamente una partita ogni due. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Supercoppa, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.