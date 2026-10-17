Roma 2026, cosa fare e vedere il 17 ottobre: Sorrentino premia Javier Bardem, poi Jenna Ortega e Deva Cassel

La Festa del Cinema di Roma 2026 prosegue sabato 17 ottobre con una giornata che mette al centro grandi nomi del cinema internazionale, anteprime e nuove produzioni italiane. L'appuntamento più atteso è la consegna del Premio alla Carriera a Javier Bardem, che riceverà il riconoscimento dalle mani di Paolo Sorrentino.

In programma anche El ser querido, il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen con l'attore spagnolo, e Klara and the Sun di Taika Waititi, con Jenna Ortega e Amy Adams. Tra gli eventi della giornata figurano inoltre la prima mondiale di Le Fantôme de l'Opéra, con Deva Cassel, la presentazione di nuove serie italiane e l'apertura di una mostra dedicata a Luchino Visconti.

Javier Bardem premiato da Paolo Sorrentino: in programma El ser querido

Dune - Parte 2: Javier Bardem in un primo piano

Il momento centrale della giornata sarà alle ore 18:00, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma. A consegnargli il riconoscimento sarà Paolo Sorrentino.

Premio Oscar per Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, Bardem ha costruito una carriera internazionale lavorando con autori come Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve e Alejandro Amenábar.

Dopo la premiazione sarà proiettato El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, presentato nella sezione Best of 2026. Il film, tra i titoli più applauditi allo scorso Festival di Cannes, vede l'attore nei panni di Esteban Martínez, un leggendario regista dal passato segnato da violenza ed eccessi.

Jenna Ortega e Deva Cassel protagoniste del red carpet

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

La sezione Grand Public porterà sullo schermo due titoli internazionali, accompagnati dalla presenza delle loro protagoniste. Alle ore 21:30, in Sala Sinopoli, sarà presentato Klara and the Sun, il nuovo film di Taika Waititi tratto dal bestseller di Kazuo Ishiguro, Premio Nobel per la Letteratura. Jenna Ortega interpreta Klara, un'Amica Artificiale che desidera trovare la casa perfetta e che, incontrando la giovane Josie, interpretata da Mia Tharia, finisce per entrare nelle dinamiche di una famiglia segnata dal dolore. Nel cast figura anche Amy Adams, nel ruolo della madre della ragazza.

Il gattopardo: Deva Cassel sul set

Alle ore 18:30, in Sala Petrassi, spazio invece all'anteprima mondiale di Le Fantôme de l'Opéra di Alexandre Castagnetti, con Deva Cassel e Julien de Saint-Jean. Ambientato nella Parigi contemporanea, il film segue Anastasia, una giovane ballerina che entra nel prestigioso teatro dell'Opéra e si innamora di un misterioso pianista mentre prepara un'opera maledetta attribuita al Fantasma dell'Opera. Tra incidenti inspiegabili e rivelazioni, la vicenda intreccia romanticismo, mistero e suggestioni fantastiche.

Le serie italiane: arrivano Il Milanese e ChiaroScuro

La programmazione della sezione Freestyle Serie, realizzata in collaborazione con Fondazione Roma Lazio Film Commission, propone due nuove produzioni italiane.

Alle ore 16:00, in Sala Petrassi, saranno proiettati i primi due episodi de Il Milanese di Simone Spada, con Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini. Al centro della storia c'è Raffaele Vasile, soprannominato Il Milanese, un rapinatore condannato a ventisette anni di carcere. Quando entra in contatto con un programma di giustizia riparativa, ideato dalla psicologa Veronica, inizialmente vede nella mediazione con le vittime soltanto un modo per ottenere un permesso premio e tentare la fuga. Il confronto con il proprio passato lo costringerà però a fare i conti con sé stesso.

Alle ore 21:45, sempre in Sala Petrassi, sarà la volta dei primi due episodi di ChiaroScuro di Jan Maria Michelini. Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo Speranza, un esperto d'arte capace di distinguere con straordinaria precisione le opere autentiche dai falsi. La sua abilità lo porterà a collaborare con la Squadra Mobile di Roma e con l'ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi. Ne nasce un'insolita coppia investigativa alle prese con casi in cui anche le scene del crimine possono nascondere una contraffazione.

I documentari in concorso e Tangles: le storie da non perdere

La giornata offre spazio anche al documentario e all'animazione, con tre titoli che concorrono a riconoscimenti della Festa. Al MAXXI, alle ore 17:30, sarà presentato Alea Jacarandas di Hassen Ferhani, in corsa per il Premio al Miglior Documentario. Il regista algerino costruisce un dialogo con il padre, il giornalista e scrittore Ameziane Ferhani, trasformandolo anche in un ritratto di Algeri attraverso gli oltre duecento alberi di jacaranda che punteggiano la città.

Sempre al MAXXI, alle ore 19:30, sarà proiettato Nowruz - Nuovo giorno di Francesco Cannavà, anch'esso candidato al Premio al Miglior Documentario. Il film segue per un anno un gruppo di giovani donne iraniane che, a Torino, trova nella squadra di calcio femminile Homa uno spazio di appartenenza e autodeterminazione, lontano dalle restrizioni vissute in Iran. Il percorso sportivo e personale delle protagoniste si intreccia con gli eventi della Storia e con l'irrompere della guerra nelle loro vite.

Al Teatro Studio Gianni Borgna, alle ore 15:30, appuntamento con Tangles di Leah Nelson, in concorso per il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane. Il film d'animazione in bianco e nero è tratto dalla graphic novel autobiografica di Sarah Leavitt, che racconta il rapporto con la madre e l'esperienza dell'Alzheimer.

Alice Rohrwacher presenta Due soldi di speranza: gli omaggi della Festa

Alice Rohrwacher, regista de La chimera, in una foto di Brigitte Lacombe

Tra gli appuntamenti dedicati alla storia del cinema, alle ore 19:00, nella Sala Cinecittà della Casa del Cinema, Alice Rohrwacher introdurrà la proiezione di Due soldi di speranza di Renato Castellani, nell'ambito dell'omaggio a Goffredo Fofi. Il film racconta una contrastata storia d'amore ambientata a Napoli, interpretata da attori non professionisti e ispirata a fatti di cronaca.

Kevin McKidd, Jonny Lee Miller, Ewan McGregor ed Ewen Bremner in una scena di Trainspotting

La sezione Storia del Cinema propone anche Billy Elliot di Stephen Daldry, alle ore 15:00, e Trainspotting di Danny Boyle, alle ore 20:30 al Teatro Olimpico ACEA.

Da segnalare inoltre Terrific Sergio, documentario dedicato al fotografo Sergio Strizzi, che per oltre cinquant'anni ha immortalato il cinema italiano e internazionale. Il tributo comprende una mostra di circa trenta fotografie allestita nel Foyer Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica e l'immagine ufficiale di questa edizione della Festa, uno scatto realizzato sul set de L'eclisse con Monica Vitti. Il film di Michelangelo Antonioni sarà proiettato alle ore 21:30 in versione restaurata.

A Castel Sant'Angelo apre la mostra dedicata a Luchino Visconti

Sabato 17 ottobre inaugura al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo la mostra Luchino Visconti e la messa in scena della storia, dedicata al regista in occasione dei centoventi anni dalla nascita e dei cinquanta dalla morte.

Il Gattopardo: una scena del film

L'esposizione accompagna il pubblico nel processo creativo che ha portato alla realizzazione de Il Gattopardo, mostrando il contributo di sceneggiatori, scenografi, arredatori, costumisti, sartorie e compositori alla costruzione dell'immaginario viscontiano. Un percorso che racconta come il lavoro collettivo abbia trasformato il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa in un'opera capace di ridefinire la rappresentazione cinematografica della storia.

La giornata della Festa si completa con gli incontri di Roma Lazio in serie, dedicati anche ai nuovi confini della serialità tra animazione e videogiochi, e con le proiezioni di replica distribuite nelle sale della città.