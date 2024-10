Sarà Viggo Mortensen il protagonista di venerdì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma: l'attore e regista riceverà infatti il premio alla Carriera alle ore 18.15 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, in occasione della presentazione del suo nuovo film, The Dead Don't Hurt, da lui scritto, diretto e interpretato.

La star ritornerà poi alla diciannovesima edizione nella giornata di sabato, alle ore 16 in Sala Sinopoli, per una Masterclass che si svolgerà alla presenza degli spettatori.

Le anteprime in programma

Alle ore 18.45, si svolgerà poi in la Sala Sinopoli l'anteprima di Fino alla fine diretto da Gabriele Muccino. Il regista italiano torna nelle sale con un action movie stratificato: thriller, storia d'amore, racconto di sopravvivenza e redenzione.

A seguire, alle ore 21.30 sempre in Sala Sinopoli, verranno proiettati i primi due episodi della serie Avetrana - Qui non è Hollywood, diretti da Pippo Mezzapesa (Il bene mio, Ti mangio il cuore), anche sceneggiatore con Antonella Gaeta e Davide Serino. Il progetto si ispira alla storia vera del tragico delitto di una teenager che ha portato alla condanna degli zii e della cugina della vittima.

Avetrana - Qui non è Hollywood, trailer per la serie in arrivo alla Festa del Cinema di Roma

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, la Sala Sinopoli ospiterà La Valanga Azzurra di Giovanni Veronesi. Il regista italiano, intervistando in prima persona i protagonisti di un'epoca irripetibile, rievoca un periodo indimenticabile per gli appassionati dello sport alpino (dall'indimenticabile rivalità fra Gustav Thöni e lo svedese Ingemar Stenmark ai trionfali Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck), ma non dimentica i momenti più bui e cupi (fra incidenti mortali e tragedie private).

Alle ore 21.30 in Sala Petrassi si svolgerà la proiezione Saturday Night di Jason Reitman (Juno, Tra le nuvole, Ghostbusters: Legacy), che ricostruisce sul grande schermo novanta minuti frenetici che precedono la prima puntata di uno degli show televisivi più rivoluzionari del mondo, il Saturday Night Live, andato in onda per la prima volta sulla Nbc l'11 ottobre del 1975.

Gli altri appuntamenti

Il programma delle Masterclass della Festa prenderà il via alle ore 16.30 in Sala Petrassi con l'incontro con uno dei più amati scrittori a livello internazionale, Dennis Lehane, autore di bestseller divenuti poi film di grande successo.

Alle ore 15, il programma del Teatro Studio sarà inaugurato da Watermark di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, presentato nell'ambito della retrospettiva "Gocce di cinema", organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma in collaborazione con Acea.

Alle ore 17 sarà presentato Arsa, primo vero e proprio lungometraggio di finzione del duo Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni), ambientato a Stromboli, già al centro di alcune loro opere e videoinstallazioni.

Alle ore 19.15 verrà proiettato il film Le Choix de Joseph Cross di Gilles Bourdos (Afterwards, Renoir e Vulnerabili). Ossessionato, teso, ansiogeno, il film è il remake di Locke, la storia di una vita che si trasforma in un thriller claustrofobico, con Vincent Lindon nei panni del protagonista.

Alle ore 21.15 si svolgerà la proiezione di Jazzy di Morrisa Maltz: la regista realizza un coming of age che accompagna le sue protagoniste dai sei ai dodici anni, capace di raccontare la curiosità e la fatica di crescere, senza essere mai invasivo o banale.

Le proiezioni al Teatro Olimpico

Venerdì 18 ottobre alle ore 18 ANICA, che festeggia il suo ottantesimo compleanno, propone alla Festa la proiezione di Ricomincio da tre di Massimo Troisi in versione restaurata, in una serata che sarà anche dedicata al produttore Fulvio Lucisano.

Alle ore 21, sempre al Teatro Olimpico, arriverà sugli schermi la serie in due puntate Mike di Giuseppe Bonito, interpretata da Elia Nuzzolo e Claudio Gioé, rispettivamente nei panni del giovane e del maturo Mike Bongiorno.

Le proiezioni al MAXXI

In programma alle ore 16 ci sarà Ferrari: Fury & the Monster di Steve Hoover, um documentario che, attraverso materiali d'epoca e nuove interviste, rievoca la storia di un autentico mito senza tempo come la Ferrari, stagliatosi indelebilmente nell'immaginario collettivo.

Alle ore 18.30 verrà presentato il documentario L'isola della cura diretto da Alex Grazioli che ricostruisce la storia millenaria dell'Isola Tiberina, con interventi di Giuseppe Fiorello, lo storico dell'arte Filippo Cosmelli, l'architetta Ilaria Delsere e padre Raphael Barbato.

Il programma si chiuderà alle ore 20.30 con Italo Calvino nelle città di Davide Ferrario, un omaggio perfetto a uno dei protagonisti della nostra cultura, con Violante Placido nel ruolo della musa calviniana e Valerio Mastandrea, Filippo Scotti e Alessandro Vassallo come alter ego dello scrittore.

Documentari e incontri

Il programma della Casa del Cinema di questa edizione inizierà alle ore 12 con l'incontro a ingresso gratuito con Renato Casaro, a cura di Gian Luca Farinelli: il cartellonista che ha reso grande il cinema ripercorrerà con la platea la sua carriera di illustratore.

Il programma dei documentari della sezione Storia del Cinema prosegue invece alle ore 17.45 in Sala Cinecittà la proiezione di L'Homosexualité au cinéma, les chemins de la victoire di Sonia Medina, alla presenza della regista.

Alle ore 19.15, infine, si svolgerà la proiezione di C'era una volta Napoli, documentario on the road che vede protagonista una "strana coppia": il produttore, regista, sceneggiatore e interprete, Ciro Ippolito, e il critico Marco Giusti, protagonisti di un incontro prima della proiezione e in sala anche alle ore 21.30 per presentare la versione restaurata di Arrapaho di Ciro Ippolito.