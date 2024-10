La giornata di sabato 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 sarà all'insegna di due grandi stelle del cinema come Viggo Mortensen e Danny DeVito, ospite di Alice nella città, che parleranno della propria carriera e interagiranno con il pubblico, per la gioia dei fan di tutte le età.

Il programma propone inoltre molte anteprime, come Eterno Visionario diretto da Michele Placido e The Return del regista Uberto Pasolini.

Le Masterclass

Viggo Mortensen, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera, ritornerà come protagonista di una Masterclass alle ore 16, presso la Sala Sinopoli. L'attore e regista parlerà della sua seconda esperienza dietro la macchina da presa con The Dead Don't Hurt e ripercorrerà la sua carriera, iniziata a metà degli anni '80 e arrivata fino alle nomination agli Oscar, senza dimenticare l'esperienza sul set della saga Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson.

DeVito in un recente film

Ad Alice nella città sarà protagonista Danny DeVito, star del film fuori concorso A Sudden Case of Christmas di Peter Chelsom. L'attore parteciperà in collegamento streaming da Los Angeles, insieme alla figlia Lily DeVito, all'incontro speciale che alle ore 20.30 precederà la proiezione del film all'Auditorium Conciliazione e per il quale saranno presenti in sala anche il regista e all'attrice Antonella Rose.

Nel pomeriggio di domani, alle ore 17.00 a Casa Alice all'Auditorium Parco della Musica, si terrà inoltre il primo degli appuntamenti con i quali Alice nella città celebra il cinema di Ridley Scott: la masterclass con Jana Carboni, sua storica collaboratrice e make-up artist de Il Gladiatore II, che avrà occasione di raccontare il dietro le quinte del cinema del grande regista.

Le anteprime in programma

Alle ore 18, presso la Sala Sinopoli, sarà il turno dell'anteprima di The Return, diretto da Uberto Pasolini che offre la sua rilettura dell'Odissea. Il film ha come star Ralph Fiennes e Juliette Binoche, già star del cult Il Paziente Inglese.

A seguire, alle ore 21, la presentazione della serie The Count of Monte Cristo, diretta da Bille August, il regista danese vincitore di due Palme d'Oro che ha deciso di portare sugli schermi l'eroe creato da Alexandre Dumas in otto puntate con star Sam Claflin e Jeremy Irons.

Claflin nella serie

La sezione Grand Public

Alle ore 21.30, in Sala Petrassi, verrà proiettato Eterno visionario di Michele Placido, ispirato alla biografia dedicata alla vita di Luigi Pirandello, ruolo affidato a Fabrizio Ventivoglio, di Matteo Collura intitolata Il gioco delle parti.

Nel pomeriggio, alle 16.30 sarà in programma il film noir Libre di Mélanie Laurent, che racconta la storia vera di Bruno Sulak (Lucas Bravo): un rapinatore gentiluomo che evita spargimenti di sangue, all'epoca paragonato dalla stampa ad Arsenio Lupin, un fuorilegge che beffa la polizia con la sua vitalità e la sua voglia di libertà.

Alle ore 19 è in programma Reading Lolita in Tehran diretto da Eran Riklis, tratto dal best seller scritto da Azar Nafisi. Il film racconta la lotta della protagonista per trasmettere bellezza e cultura agli studenti sempre più catechizzati dopo la rivoluzione di Khomeini nel 1979 e, una volta lasciato l'insegnamento pubblico, condividere i suoi seminari settimanali con le sue sette allieve migliori.

Le proiezioni al Teatro Studio Gianni Borgna

Alle 15.30 sarà presentato La casa di tutti, un corto firmato dai Manetti Bros girato all'interno di San Pietro, realizzato in occasione della prima edizione della Giornata Mondiale dei Bambini.

Alle ore 17.30 si svolgerà la proiezione di Titanus 1904 di Giuseppe Rossi: il documentario racconta la straordinaria avventura della famiglia Lombardo e della Titanus, pilastro dell'industria cinematografica italiana e internazionale.

Alle ore 20.30 sarà la volta di Querido Trópico di Ana Endara, documentarista al suo debutto nel cinema di finzione. Il film affronta temi come la cura, la solitudine, la rabbia, i desideri inappagati, attraverso un racconto toccante e insieme inaspettato.

Le proiezioni al MAXXI

Alle ore 16 si svolgerà la proiezione del film I nipoti dei fiori di Aureliano Amadei, che ricompone i frammenti della sua infanzia, vissuta tra viaggi e comunità hippy. Alle ore 18.30, il pubblico potrà assistere al documentario Estado de silencio di Santiago Maza, prodotto da Diego Luna per l'etichetta messicana "La Corriente del Golfo", in collaborazione con Gael García Bernal. Sullo schermo si racconta, con forza e umanità, il quotidiano terrore vissuto dai giornalisti messicani, impegnati a denunciare corruzione e cartelli della droga.

Alle ore 21 sarà la volta di Blanket Wearer di Park Jeong-mi, alla sua prima esperienza cinematografica e che ha deciso di abbandonare tutto e di vivere, letteralmente, senza toccare un soldo per un anno.

Le altre proiezioni

Alle ore 18.30 presso il Teatro Olimpico, ci sarà l'anteprima di Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport di Giuseppe Marco Albano. Partendo dalla prestigiosa ricorrenza dei cento anni di storia del Corriere dello Sport, il documentario esplora l'essenza profonda dello sport, vero e proprio collettore sociale e culturale, e l'evoluzione del modo in cui viene vissuto e raccontato.

La Festa del Cinema ospiterà la nuova edizione del film concerto dei Talking Heads intitolato Making Sense, diretto da Jonathan Demme. La versione restaurata in 4K è stata supervisionata da James Mockoski di American Zoetrope, con una colonna sonora rimasterizzata e curata dal chitarrista Jerry Harrison. I due incontreranno il pubblico al Teatro Olimpico dopo la proiezione in programma alle 21.

La Casa del Cinema ospiterà alle ore 16.30 il documentario Bogart: Life Comes in Flashes di Kathryn Ferguson, sulla vita e carriera di Humphrey Bogart; alle 19 spazio a Il pianto delle zitelle di Giacomo Pozzi Bellini anticipato da un incontro con Elisabetta Giovagnoni; a seguire spazio a Valerio Zurlini, peintre des sentiments di Sandra Marti.

Alle ore 21, infine, la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini introdurrà la proiezione di Senza sapere niente di lei, realizzato dal padre, Luigi Comencini e presentato nella versione restaurata a cura della Fondazione Cineteca di Bologna e Les Films du Camélia, a partire dai negativi scena e colonna sonora originali resi disponibili da Mediaset, presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata, per concessione di Mediaset.

Gli eventi

La Casa del Cinema, per celebrare i 50 anni di UNICEF, ospiterà alle 11 la proiezione del documentario Milk Teeth - Essere bambine in Afghanistan, in cui la piccola Fatima, che ha sette anni, cerca di rimanere sempre una bambina. Il film nasce da un'idea di Alessandra Mastronardi e Giuseppe Carrieri, ed è una produzione di Natia Docufilm, per la regia di Amin Meerzad, la regia animata di Maria Matilde Fondi, e il montaggio di Carlotta Marrucci.

Da domani, sabato 19 ottobre e fino a giovedì 24 ottobre, il Teatro Palladium ospiterà una selezione di titoli delle sezioni Progressive Cinema, Freestyle e Proiezioni Speciali. Il primo appuntamento è alle ore 20 con Marko Polo di Elisa Fuksas che firma una riflessione ironica e dolente sulla fede (non solo religiosa) e sul concetto di fallimento.