Roma 2020: i Manetti Bros non saranno presenti alla manifestazione

I Manetti Bros. annullano la partecipazione a Roma 2020: i registi dell'attesissimo Diabolik non saranno presenti, come annunciato attraverso un comunicato stampa, per motivi personali.

Marco e Antonio Manetti erano infatti attesi, nella cornice della manifestazione romana, per sabato 24 ottobre alle ore 22:00 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Avrebbero dovuto presentare alcune sequenze del loro Diabolik, il film con Luca Marinelli e Miriam Leone, atteso per il 31 dicembre nelle sale di tutta Italia, ma, tanto per il pubblico quanto per la stampa, bisognerà attendere momenti migliori per incontrare i due registi. E così si allunga l'elenco delle assenze per la Festa di Roma, dopo le notizie riguardanti la salute di Gabriele Salvatores.

Nella nota stampa diramata dalla Fondazione Cinema per Roma non è dato sapere quali siano le ragioni effettive della scelta - si parla solo di "motivi personali" - ma, assicurano, i biglietti per l'incontro ravvicinato saranno tutti rimborsati (se acquistati online saranno rimborsati automaticamente da TicketOne entro il 25 ottobre, i biglietti acquistati presso l'Auditorium saranno rimborsati esclusivamente presso la biglietteria del Parco della Musica entro e non oltre domenica 25 ottobre alle ore 12:00).

La domanda resta: verranno mostrate comunque le clip di Diabolik previste? Molto probabilmente no, ragion per cui bisognerà attendere il primo vero trailer o direttamente lo sbarco al cinema di Diabolik per vedere qualche minuto in più di quello che è un adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.