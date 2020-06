Roma 2020: confermate le date della quindicesima edizione

L'organizzazione di Roma 2020 ha confermato il periodo in cui si si svolgerà la quindicesima edizione del festival cinematografico: le date da segnare in agenda sono il 15 e il 25 ottobre, giorni in cui prenderò il via e si concluderà l'evento della capitale.

Un comunicato ufficiale ha infatti svelato che si sta lavorando regolarmente all'appuntamento autunnale.

La Festa del Cinema di Roma si svolgerà, come ormai da tradizione, presso l'Auditorium Parco della Musica.

Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e il Direttore Artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, hanno confermato le date precedentemente annunciate in accordo con il Collegio dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma.

Negli stessi giorni, in contemporanea con la Festa del Cinema, si svolgerà il programma di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni.