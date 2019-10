Roma 2019: John Travolta riceverà il Premio Speciale per The Fanatic

In occasione di Roma 2019, il 22 ottobre a John Travolta sarà consegnato il Premio Speciale per l'interpretazione in The Fanatic, il film diretto da Fred Durst.

Roma 2019 celebrerà John Travolta assegnandogli il Premio Speciale per la sua interpretazione in The Fanatic di Fred Durst prodotto da Oscar Generale. L'attore, due volte nominato all'Oscar, vincitore del Golden Globe e del premio Emmy, riceverà il riconoscimento martedì 22 ottobre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica.

Il Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, ha così commentato il riconoscimento: "Sono felice e onorato di premiare John Travolta per l'interpretazione in The Fanatic. Una performance sorprendente e struggente che riesce a mostrare come a Hollywood i sogni si trasformano spesso in incubi". Per l'occasione John Travolta incontrerà il pubblico e presenterà The Fanatic, il thriller che lo vede protagonista e che sarà proiettato domenica 27 ottobre alle ore 18 presso il cinema My Cityplex Savoy.

Nel film John Travolta è Moose, un patito di cinema ossessionato dal suo attore preferito Hunter Dunbar. Per incontrarlo, il protagonista si affida a una fotografa che sa come trovare le case delle celebrità: Moose comincia così a perseguitare l'attore per ottenere l'incontro che pensa di meritare. Le intenzioni di Moose, dapprima innocue, prendono gradualmente una piega oscura.

Locandina di The Fanatic

Durante l'Incontro Ravvicinato, John Travolta ripercorrerà inoltre le tappe principali della sua carriera che attraversa quasi 50 anni di cinema, teatro e televisione. Fra gli attori più versatili e apprezzati della sua generazione, Travolta ha raggiunto nel 1977 il successo planetario nei panni di Tony Manero ne La febbre del sabato sera: per la sua interpretazione ha ricevuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe come Miglior attore. Il successo è ribadito da Grease di Randal Kleiser. Nel 1994 è stato Pulp Fiction di Quentin Tarantino a rilanciare la sua carriera: il memorabile ruolo di Vince Vega gli vale la seconda nomination all'Oscar. Nel corso dei decenni, Travolta ha lavorato con alcuni dei maggiori registi contemporanei fra i quali Oliver Stone, Terrence Malick, Brian De Palma, Mike Nichols e John Woo.