Rock Hudson: la sua vita raccontata in un film diretto da Greg Berlanti

La vita e la carriera di Rock Hudson verranno raccontate da un nuovo film biografico che verrà diretto da Greg Berlanti e sarà prodotto per Universal Pictures.

Il progetto sarà tratto dal libro scritto da Mark Griffin intitolato All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson e per ora non è stato scelto lo sceneggiatore che si occuperà dell'adattamento per il grande schermo.

La produzione, invece, è stata affidata a Berlanti e Sarah Schechter per conto di Berlanti Film Corp. e Sherry Marsh tramite Marsh Productions & Entertainment, Inc..

Hudson è stato una delle star più amate del mondo di Hollywood e ha lavorato a lungo per lo studio Universal, per cui ha realizzato numerose commedie romantiche. L'attore nominato agli Oscar non ha rivelato a lungo la sua omosessualità per paura di perdere molte occasioni lavorative e nel timore di dover affrontare i commenti e i giudizi del pubblico e dei produttori. Nel 1985 Hudson scoprì di essere sieropositivo, negando tuttavia di aver contratto l'AIDS, perdendo però la vita un anno dopo all'età di 59 anni, proprio a causa di alcune complicazioni causate dalla malattia.

A supervisionare il progetto ci sarà Kristin Lowe. Berlanti ha da poco realizzato il film Tuo, Simon e si occupa in veste di produttore di numerose serie televisive.