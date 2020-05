Rock Hudson, il compagno e la malattia della star di Hollywood

Rock Hudson

L'attore Rock Hudson è tornato al centro dei riflettori grazie ad Hollywood la serie Netflix creata da Ryan Murphy. La serie di Murphy riscrive la storia e sul piccolo schermo Rock Hudson fa coming out durante la notte degli Oscar. Una delle tante storie di personaggi realmente esistiti di Hollywood. In realtà Rock fu uno dei divi più amati della sua generazione ma fu costretto a nascondere la sua omosessualità per non compromettere la sua carriera. Il suo nome è tristemente noto anche perché fu la prima celebrità a morire di AIDS, malattia che aveva nascosto anche al suo compagno Marc Christian.

L'omosessualità

Rock Hudson

Negli anni '50 Rock Hudson si era affermato come un sex symbol del cinema americano: le sue interpretazioni in pellicole come Il gigante avevano fatto di lui il fidanzato ideale di milioni di americane. Ma Rock era gay, l'omosessualità a quei tempi era ancora un tabù e gli studios temevano che un eventuale coming out dell'attore potesse compromettere la riuscita dei film al boxoffice. Per questo Rock fu costretto a nascondersi per gran parte della sua vita. La sua omosessualità era nota nella ristretta cerchia di Hollywood, ma alcune voci cominciarono ad arrivare alla stampa scandalistica; nel 1955 la rivista Confidential minacciò di pubblicare un articolo nel quale metteva in dubbio l'orientamento sessuale della star. La Universal Pictures decise di pagare 10.000 dollari, l'articolo venne cancellato e l'investimento della casa di produzione fu salvo. Il pericolo corso convinse Wilson, l'agente dell'attore, ad organizzare un matrimonio di facciata con la sua segretaria Phyllis Gates. I due furono sposati per tre anni e in seguito affermò che il loro era stato un matrimonio breve ma autentico. Hudson in seguito continuò a fingere corteggiando le sue numerose belle partner sul set.

La malattia

Rock Hudson con Ronald e Nancy Reagan nel maggio dell'84

Rock Hudson è stata la prima star, il primo personaggio famoso a morire di AIDS. L'attore scoprì di essere malato durante una visita medica nel maggio del 1984. In quel periodo il virus dell'HIV era paragonato alla peste ed allo stesso tempo per molti era visto come una sorta di castigo divino per gli omosessuali e i tossicodipendenti. Non deve sorprendere che in questo contesto storico Rock nascose la sua malattia a tutti, anche al suo compagno Marc Christian, con il quale continuò ad avere rapporti sessuali. Il pubblico e i colleghi notarono il drastico dimagrimento che lui inizialmente giustificò dicendo che aveva fatto una dieta, poi parlò di anoressia nervosa ed anemia, alla fine dichiarò di avere un cancro al fegato. Tutto pur di non rivelare la verità, come del resto aveva fatto per tutta la sua vita, purtroppo.

AIDS, 1981-2011: nastro rosso sul grande schermo

Rock Hudson e Doris Day in un momento di relax

Sul set di Dynasty, al quale si era unito nel corso della quinta stagione, Rock dimenticava spesso le battute e furono costretti a scrivergliele nei posti più impensati. Durante la presentazione dello show Doris Day Best Friends la sua vecchia amica Doris Day rimase scioccata quando vide l'aspetto dell'attore con cui aveva recitato in alcune commedie degli anni '60. Il tentativo di mantenere segreta la sua malattia lo spinse a volare di nascosto a Parigi per sottoporsi a delle cure sperimentali, qui il 25 luglio 1985 autorizzò e fece rilasciare un comunicato stampa con il quale scioccò il mondo ammettendo di aver contratto l'AIDS un anno prima. Come abbiamo detto, l'AIDS in quel periodo era considerato la peste del ventesimo secolo e l'attore non fu accettato da nessuna compagnia area; il suo staff dovette prenotare un intero volo solo per lui farlo tornare negli Stati Uniti.

La cover di una rivista che parlava di Rock Hudson e Linda Evans in Dynasty

I media cominciarono a interessarsi della malattia, lo stesso presidente Reagan, amico di Hudson, che fino ad allora aveva guardato con indifferenza "i peccatori morire", decise di aumentare il budget a disposizione per la cura dell'HIV.

Nel frattempo la notizia della malattia dell'attore fece scoppiare il panico sul set di Dynasty: Linda Evans che aveva baciato Rock sulla bocca, era ormai certa di morire e si sottopose, come tutto il cast, a controllo medico. Elizabeth Taylor invece gli fu vicino fino alla morte e si fece promotrice di una campagna per raccogliere fondi per la ricerca di una cura. Rock Hudson morì a 59 anni, il 2 ottobre del 1985.

Il compagno

Rock Hudson e il suo compagno Marc Christian

Dopo la morte dell'attore, Marc Christian citò in giudizio gli eredi chiedendo un risarcimento. Come dicevamo, Rock Hudson aveva continuato la sua attività sessuale con il compagno anche quando aveva saputo di essere malato e Christian aveva saputo della malattia di Rock solo grazie al comunicato diffuso dal portavoce dell'attore. Rock Hudson Marc Christian, personaggio televisivo con un paio di pellicole cinematografiche al suo attivo, si erano conosciuti nel 1982 e poco dopo avevano iniziato a convivere. Christian risultò sieronegativo ai test ma nel primo procedimento gli fu riconosciuto un indennizzo di venticinque milioni di dollari, il giudice che emise la sentenza fissò il risarcimento a cinque milioni di dollari. Christian ricorse in appello ma le parti nel 1991 raggiunsero un accordo extragiudiziario i cui termini non furono resi noti. Marc Christian è morto nel 2009 a 56 anni per problemi polmonari.