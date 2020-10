Roccuzzo escluso da X Factor 2020, i social in rivolta e lui si sfoga: "Ci sono rimasto malissimo"

Pensavamo tutti che Roccuzzo sarebbe stato un grande protagonista di X Factor 2020 ma non è andata così perchè Emma l'ha escluso dalla squadra di Under Uomini che si esibirà ai Live. E l'ha fatto in fondo in nome di quello che più era piaciuto al pubblico a casa, oltre alla voce incredibile: la sua emotività.

Bel controsenso per una coach che poco dopo ha premiato, per esempio, il rapper dal cuore tenero Blind anche per la fragilità, che può essere un'arma a doppio taglio ma pur sempre un'arma è. Controsenso che non è sfuggito al pubblico dei social, che si è riversato in massa su Twitter con migliaia di commenti, quanti sono bastati a #Roccuzzo per entrare tra le tendenze in Italia nei minuti seguenti all'eliminazione.

E lui? Raggiunto da La Repubblica per una dichiarazione "a caldo" (ricordiamo che il verdetto era noto ai concorrenti già diverse settimane fa), Roccuzzo non ha potuto nascondere una delusione ancora scottante: "Sarei ipocrita se dicessi che va tutto bene, ci sono rimasto davvero malissimo quando Emma mi ha detto di no. Ricorderò quei millesimi di secondo per tutta la vita".

Anche ieri sera, subito dopo aver appreso la decisione di Emma, non erano sfuggite le sue parole amare tra le lacrime: "Sempre così, arrivo a un passo e non ce la faccio mai". Al quotidiano nazionale Giuseppe Roccuzzo ha raccontato di aver davvero sperato di poter avere una possibilità grazie al talent: "Speravo di poter cambiare la mia vita, ma è andata così...". E in famiglia non è stato certo il solo ad accogliere male la decisione di Emma: "Mia mamma soprattutto, anche se resta orgogliosa di me [...] Quando Emma mi detto 'Non sei pronto per i Live' mi è crollato il mondo addosso [...] Lei mi ha incoraggiato. Mi ha detto di andare avanti, di provarci l'anno prossimo. Penso che avrebbe potuto aiutarmi tanto. Potevamo essere una bella squadra, la gente era convinta che sarei arrivato in finale".

X Factor 2020 però in un certo qual modo la vita l'ha cambiato comunque a Roccuzzo, anche se non come lui si sarebbe aspettato: "Non mi aspettavo questo seguito, Avevo paura di non piacere, di non essere capito. Dopo che ho cantato Promettimi le persone mi hanno scritto che hanno pianto e volevano abbracciarmi. Mi ha scritto Elisa che si è emozionata con la famiglia, Claudio Marchisio mi ha fatto i complimenti".