Rocco Papaleo su Giorgia Meloni: "A me piace, mi auguro che faccia bene"

Rocco Papaleo, ospite di "A cena da Maria Latella", in onda questa sera su Sky TG24, ha detto la sua a proposito di Giorgia Meloni, rivelando che cosa si aspetta dalla Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, nonché leader di Fratelli d'Italia.

"Giorgia Meloni un pochino piace anche a me", ha confessato Papaleo durante l'intervista televisiva. "Anche io mi auguro faccia bene. Bene bene non può fare perché comunque, diciamo, un certo tipo di pensiero è contro il mio, però pure io mi auguro che faccia bene."

"Abbiamo bisogno di un po' di stabilità, di fare le cose come si deve", ha continuato l'attore, rivelando anche quali sono le sue speranze in relazione alle prossime elezioni politiche: "La prossima volta? Spero che vinca la sinistra, una sinistra concreta".

In passato, a proposito di un altro leader della destra italiana, Rocco Papaleo aveva dichiarato: "Salvini che si afferma a Sud sembra un controsenso: un uomo che non ha mai fatto particolare sfoggio d'amore per il meridione, ora come può promettere di risollevarlo? Non voglio addentrarmi nei rivoli della questione politica, ma questo è il mio personale interrogativo".