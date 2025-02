Caso Roccaraso, lite in diretta tra Parenzo e il tiktoker Anthony Sansone : "Viene qui a farsi i c***i suoi"

Si è parlato tanto in questi giorni della marea di visitatori che si sono riversati a Roccaraso domenica 26 gennaio. Ora si aggiunge un altro capitolo. Stamattina infatti, durante la puntata odierna de L'Aria Che Tira su La7, il conduttore David Parenzo ha cacciato Anthony Sansone. Si tratta del tiktoker che sta dietro il "fenomeno" Roccaraso, in quanto organizzatore delle gite nella località sciistica abruzzese. Ma cosa è successo in studio?

L'attacco all'Onorevole Francesco Borrelli

Ospite della puntata, in collegamento, era appunto Anthony Sansone. In studio invece, erano presenti il giornalista Antonello Caporale e l'On. Francesco Emilio Borrelli. A un certo punto, mentre si parlava di quanto avvenuto e delle gite low cost organizzate a Roccaraso, Sansone ha chiesto di poter intervenire e ha attaccato Borrelli: "Perché non parliamo degli immigrati a casa di sua madre?".

Il riferimento è a quanto avvenuto nel 2020, in riferimento a un appartamento affittato dalla madre dell'onorevole a dei cittadini cingalesi: un immobile nei Quartieri Spagnoli a Napoli, per cui alcuni cittadini avevano denunciato cattive condizioni. Dal canto suo, Borrelli si è difeso, ripentendolo anche stamattina durante L'Aria Che Tira, sostenendo che ci fosse regolare contratto d'affitto e che si trattasse di un pretesto per colpire lui: "Attaccano lei per attaccare me", ha ribadito in trasmissione.

La risposta di David Parenzo

Alle parole di Sansone, David Parenzo ha alzato la voce e chiuso il collegamento: "Mi scusi Sansone, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per lasciare messaggi e fare regolamenti di conti per questioni che non hanno nulla a che vedere. Siccome lei prima di venire qui, mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io l'ho detto che non pago nessuno in questa trasmissione, se lei viene qui a fare i ca..i suoi, io la mando in quel paese".

Infine, Parenzo ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno del fenomeno di TikTok. Un conto è se viene qui e ci racconta quello che è successo, altra cosa è se dice cose di cui non sappiamo nulla". Borrelli invece ha dato una sua spiegaone a quanto appena avvenuto: "Alcuni di loro hanno rapporti diretti con la criminalità. Quello che ha fatto il signore è mettere una voce, un messaggio che cerca di fermare l'idea di proporre un modello diverso. Questo è il loro modello".