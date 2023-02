Roby Facchinetti dei Pooh rapinato in casa a Bergamo: Armi puntate e terrore

Momenti di paura per Roby Facchinetti e la sua famiglia: il tastierista dei Pooh è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua villa. L'episodio è successo domenica 29 gennaio, ma la notizia, ed alcuni particolari, sono emersi solo oggi, anche attraverso il racconto della figlia minore Giulia al Corriere della Sera.

La villa della famiglia Facchinetti si trova a Bergamo, e lì che i malviventi hanno fatto irruzione mentre in casa, oltre a Roby e sua figlia Giulia, c'erano sua moglie Giovanna e suo figlio Roberto. Nella casa sono entrate tre persone armate e col volto coperto. Sotto la minaccia delle armi i malviventi si sono impossessati di contanti, gioielli e altri valori che erano custoditi nella cassaforte.

"Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui", ha detto Giulia al Corriere dell Sera.

Il quotidiano milanese riporta che, secondo gli inquirenti, le tre persone incappucciate non hanno forzato porte o finestre. Sembra, secondo le testimonianze di Roby ed i suoi familiari, che i ladri si muovessero come se conoscessero l'appartamento. Questo fa pensare che si possa trattare di persone che hanno frequentato la villa in passato.

Roby Facchinetti è atteso il 7 febbraio a Sanremo, sul palco dell'Ariston, durante la prima serata del Festival, ci sarà la storica reunion dei Pooh a cui parteciperà anche Riccardo Fogli.