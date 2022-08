Robo-fratelli super giganti, su Netflix in streaming da oggi

Robo-fratelli super giganti, la serie tv animata creata da Víctor Maldonado e Alfredo Torres, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 agosto 2022.

Robo-fratelli super giganti, la serie tv animata creata da Víctor Maldonado e Alfredo Torres, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 agosto 2022 con tutti gli episodi della prima stagione.

Quando smettono di litigare la battaglia ha inizio! I fratelli robot Shiny e Thunder e la loro inventrice devono difendere la Terra dall'attacco dei mostri spaziali. Robo-fratelli super giganti è stata annunciata nel giugno 2021, ed è creato da Victor Maldonado e Alfredo Torres, il duo che ha deciso di affrontare questa serie animata con un'esperienza tecnica molto diversa dal solito, venendo anche dall'esperienza di Love, Death & Robots, altro titolo originale Netflix.

Victor Maldonado, inoltre, è anche sceneggiatore e regista di Nocturna, un film d'animazione datato 2007 in cui un ragazzo affronta la sua paura nel buio: in quel caso Alfredo Torres è stato uno tra i collaboratori delle animazioni. Tra le voci della versione originale troviamo Ren Hanami, Jared Ward, Eva Ariel Binder e Delbert Hunt. La prima stagione prevede un totale di dieci puntate, già disponibili a partire da oggi su Netflix per tutti gli utenti abbonati.