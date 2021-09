Robin Wright e Billy Bob Thornton nel dramma Where All Light Tends to Go

Robin Wright e Billy Bob Thornton reciteranno insieme al figlio dell'attrice, Hopper Penn, nel cupo dramma Where All Light Tends to Go, ambientato sugli Appalachi tra violenza, spaccio e sopraffazione.

Billy Bob Thornton, Robin Wright e il di lei figlio Hopper Penn saranno protagonisti del dramma Where All Light Tends to Go, ambientato sugli Appalachi della Carolina del Nord. Il film è diretto da Ben Young, che utilizzerà una sceneggiatura firmata da Robert Knott e basata sul romanzo di David Joy. Le riprese prenderanno il via a novembre.

Goliath: un primo piano di Billy Bob Thornton

Ambientato tra gli Appalachi, Where All Light Tends to Go è un thriller incentrato su una famiglia dominata da un signore della droga che controlla gli affari a suon di pugni. Quando il figlio incontra la ragazza dei suoi sogni, capisce che vuole crearsi una nuova esistenza insieme a lei lontano dalle grinfie del padre, ma prima sarà costretto a scontrarsi con le ire paterne.

Robin Wright, che ha fatto di recente il suo debutto alla regia con Land, altra storia ambientata sulle montagne, figura tra i produttori del progetto a fianco di Robert Knott, Nathan Klinger e Ryan Winterstern. Riguardo al film, il regista Ben Young dichiara a Variety:

"Molto raramente le parole saltano fuori dalla pagina come hanno fatto con me nella bellissima sceneggiatura di Robert. Lavorare su un materiale così ben realizzato e tematicamente rilevante è un'opportunità che la maggior parte dei registi di solito si sogna. Sono davvero onorato di dare vita a questa storia con attori così straordinari e ricchi di sfumature come Billy, Robin e Hopper, nonché con i collaboratori di lunga data Josh Kesselman e Michael McDermott dietro l'obiettivo".