Robin Williams: l'omaggio stasera su Paramount Channel, a sei anni dalla morte

Omaggio doveroso, quello in programma stasera su Paramount Channel, per Robin Williams: il canale ricorderà il celebre attore con due dei suoi film, Vita da camper e Due padri di troppo.

Oggi infatti ricorre il sesto anniversario della morte per suicidio dell'interprete di tanti personaggi memorabili: a Robin Williams era stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa, la demenza da Corpi di Lewy, che l'11 agosto 2014 l'ha spinto a togliersi la vita. Se nei giorni scorsi già molte reti l'avevano ricordato, oggi è il turno di Paramount Channel, che riporta sul piccolo schermo due delle sue commedie.

Vita da camper, in onda alle 21:10

Diretto nel 2006 da Barry Sonnenfeld, Vita da camper racconta dell'avventura vissuta Bob Munro (Robin Williams), dirigente di una florida azienda di bevande, quando decide di andare in vacanza con la famiglia in camper, all'insegna del relax. Ma al punto d'arrivo troverà un'intera comunità di campeggiatori con tutte le loro manie...

Una commedia spensierata ma non proprio un successo, nè di incassi nè di critica, tanto che il film viene candidato a due Razzie Awards nella stagione cinematografica, di cui uno vinto: quello per il peggior pretesto per un film per famiglie.

Due padri di troppo, in onda alle 22:50

La locandina di Due padri di troppo

Jack Lawrence (Billy Crystal) è un avvocato in gamba, abilissimo nel curare gli affari dei clienti, nonché i propri. Dale Putley (Robin Williams) è un vero disastro: mediocre come scrittore, ma dotato di un vero talento quando si tratta di cacciarsi nei guai. Non hanno molto in comune, a eccezione di un ragazzino scapestrato che ciascuno ritiene possa essere il proprio figlio. Chi sarà il vero padre?