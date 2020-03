Robin Williams: in arrivo il canale YouTube dedicato all'attore

Robin Williams ritornerà ad allietare i suoi fan grazie a un canale YouTube annunciato dagli eredi della star del cinema. L'iniziativa prenderà il via domani in streaming grazie alla collaborazione tra The Robin Williams Estate e Time Life.

Il sito Entertainment Weekly ha anticipato che online saranno disponibili molte clip degli show comici e interviste con gli amici e la famiglia dell'attore. Le clip con star Robin Williams verranno caricate online ogni settimana fino alla fine di giugno come parte del lancio iniziale del canale.

L'attore, nel corso della sua carriera, è stato un apprezzato comico e protagonisti di film di successo come L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Jumanji e Aladdin, in cui ha doppiato il genio. Robin ha inoltre conquistato un premio Oscar nel 1997 grazie alla sua interpretazione in Will Hunting - Genio ribelle.

Una delle prime clip che verrà condivisa è tratta dallo speciale, realizzato nel 1978, intitolato Robin Williams: Off the Wall.

La star dichiara: "Vi viene data solo una scintilla di pazzia. Se la perdete, siete nessuno".