Robin Hood tornerà sui grandi schermi, anche se questa volta sarà un pò più "francese"

In questi giorni Gaumont e Albertine Productions hanno annunciato di essere a lavoro su una nuova versione cinematografica di Robin Hood. Questa sarà diretta da Ludovic Bernard, il quale lavorerà anche alla sceneggiatura insieme a Julien Lambroschini.

Kevin Costner in Robin Hood, il principe dei ladri

Matthieu Tarot, uno dei produttori del progetto, presso Albertine Productions, ha anticipato che: "L'ambizione di Robin Hood è immensa. Robin è un brigante dal grande cuore: è sassone, si innamora di una normanna, è fedele al suo Re e ridistribuisce la ricchezza che ruba. Dopo Eroll Flynn, la volpe di Walt Disney e Kevin Costner, il nostro desiderio è quello di donare un tocco francese a questo eroe moderno. Sono molto orgoglioso di affrontare un grande film d'avventura del genere con Gaumont, in un inestimabile rapporto di fiducia e lealtà".

Disney progetta un franchise su Robin Hood

Per adesso non abbiamo moltissimi altri dettagli sul progetto francese di Robin Hood, al di fuori del fatto che al fianco di Tarot Sidonie Dumas, CEO di Gaumont, sta producendo il film per Gaumont, con il compito di occuparsi anche della distribuzione francese e delle vendite internazionali.