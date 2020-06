Roberto Gervaso, morto lo scrittore e giornalista

Roberto Gervaso è morto a 82 anni a Milano. Giornalista e scrittore si è spento dopo una lunga malattia. Nella sua carriera ha scritto e collaborato con le principali testate giornalistiche italiane.

Nato a Roma il 9 luglio del 1937, Roberto Gervaso lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5. Lo scrittore è ricordato per i caratteristici papillon con cui compariva in televisione. Laureato in Lettere moderne arrivò al Corriere della Sera nel 1960 grazie a Indro Montanelli, con il quale ha firmato i sei volumi dal terzo all'ottavo della Storia d'Italia. Ha collaborato con altre testate giornalistiche tra cui Il Giornale. Silvio Berlusconi lo volle a Rete 4 dove ha condotto dal 1996 e ininterrottamente fino al 2006: Peste e Corna e... Gocce di storia.

A Roberto Gervaso sono legate numerose biografie di personaggi storici come i Casanova, I Borgia e Nerone. Tra i suoi libri ricordiamo La monaca di Monza. Venere in convento e Scandalo a corte. La collana della regina. Autore di numerosi libri di aforismi ha vinto due volte il Premio Bancarella. Il primo nel 1967 con L'Italia dei Comuni (scritto a quattro mani con Indro Montanelli) e il secondo nel 1973 con la biografia di Cagliostro. Nel 2005 si è aggiudicato il Premio Cimitile con Qualcosa non va.