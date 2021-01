Roberto Benigni agli americani: "Per conoscere l'Italia dovete visitare la Toscana"

Roberto Benigni, in occasione del tour promozionale di Pinocchio di Matteo Garrone, ha parlato con Christina Radish di Collider.com a proposito della Toscana, dicendo che gli americani "per conoscere l'Italia devono visitare la sua regione".

A proposito della sua terra natia e del turismo americano Benigni ha dichiarato: "Per prima cosa bisogna leggere Pinocchio per capire che cos'è l'Italia. Io vengo dalla Toscana, è lì che i turisti devono andare, in parte anche per vedere i capolavori del Rinascimento. Se visiti l'Italia devi assolutamente passare del tempo in Toscana."

Parlando di Pinocchio invece, il comico toscano ha spiegato che probabilmente lui è "l'unico attore al mondo ad aver interpretato Pinocchio ed anche suo padre, Geppetto." "Amo così tanto Pinocchio che potrei interpretare tutti i personaggi. Amo così tanto questa fiaba e sono davvero fortunato perché sono riuscito ad interpretare anche il padre del burattino." Ha continuato Benigni.

La Radish, per concludere, ha chiesto all'attore e regista italiano il motivo per cui, dal 2005, ha recitato soltanto in due film, al che Benigni ha risposto: "Sì, hai ragione, ho fatto il film di Woody Allen, To Rome With Love, e poi questo Pinocchio con Matteo Garrone. Ho amato e ammirato molto questi due registi per molti anni. Comunque non ho girato molti film ma ho comunque ideato e partecipato a tanti progetti in questo periodo, in televisione e sul palco."