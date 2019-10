Boris: Addio a Roberta Fiorentini, morta Itala della serie tv

Roberta Fiorentini, la popolare Itala di Boris, è morta oggi all'età di 71 anni. A dare l'annuncio la pagina Facebook ufficiale della serie tv che ricorda con affetto l'interprete romana esprimendo il cordoglio per la perdita.

Roberta Fiorentini è Itala in Boris il film

Nata a Roma il 22 novembre 1948, Roberta Fiorentini è apparsa in alcuni film di successo come L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, dove interpreta la moglie di Saverio e Io e lei di Maria Sole Tognazzi.

Attrice di formazione teatrale, la Fiorentini è stata fondatrice e docente per dodici anni della Scuola di Teatro Popolare di Fiorenzo Fiorentini, suo padre. Apparsa in numerose serie tv e fiction quali I ragazzi del muretto, Un medico in famiglia, Edda Ciano e Papa Luciani, il sorriso di Dio, il ruolo che l'ha resa celebre al grande pubblico è quello di Itala, segretaria di edizione di una sgangherata troupe cinematografica intenta a girare le fiction Gli occhi del cuore e Medical dimension in Boris.