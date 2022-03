Roberta Bruzzone “una donna mi voleva portare al Carnevale di Venezia per un’esperienza BDSM”

Roberta Bruzzone sarà la seconda delle ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani, in onda stasera, alle 22:55, su Rai2. La criminologa si racconterà in maniera divertente e spudorata, rivelando anche la proposta indecente ricevuta da una donna.

Roberta Bruzzone racconta del manuale che ha scritto per individuare un manipolatore affettivo. Quando la Fagnani le chiede "ma è una cosa che è capitata anche a lei?" La Bruzzone risponde: "sì, sono scivolata in un periodo di dipendenza affettiva, e nonostante avessi reagito mi sono trasformata in uno zombi". Confessa anche di non aver voluto figli: "non li ho voluti per egoismo, ma non sarei stata una buona madre".

In altri momenti con molta ironia racconta della capacità che si riconosce di occultare un cadavere e commettere un delitto perfetto, dei giri in moto messi all'asta per la gioia dei fans (non abbracciati a lei, ovvio, ma su un'altra moto), alla convinzione che non rinuncerebbe alla TV anche se di certo non parteciperà mai a quei programmi che considera non adatti a lei, come l'Isola dei Famosi. In un regime di privazione come quello dell'Isola, avrebbe paura di uscire fuori di testa. E infine alcune curiosità private sul suo conto, per esempio che riceve molte proposte da donne, una in particolare voleva portarla a Venezia per il Carnevale per poi coinvolgerla in un'esperienza BSDM.

