Robert Redford: la sua ultima apparizione è stata in un film Marvel

Conosciuto principalmente per le sue interpretazioni in film Butch Cassidy, I tre giorni del condor e La stangata, Robert Redford ha avuto una carriera molto varia, sia da regista che da attore.

La star è scomparsa a 89 anni, e la sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2019, quando recitò nell'ultimo grande successo planetario del Marvel Cinematic Universe.

L'ultima apparizione di Robert Redford sullo schermo

Nel 2018, Robert Redford si ritirò ufficialmente dal mondo della recitazione con il film The Old & The Gun di David Lowery ma in realtà la sua ultima apparizione sullo schermo fu l'anno successivo in Avengers: Endgame.

Nel film riprende il ruolo di Alexander Pierce, ex segretario dello S.H.I.E.L.D., personaggio già interpretato in Captain America: The Winter Soldier.

Primo piano di Robert Redford

Vecchio amico di Nick Fury (Samuel L. Jackson), Pierce si rivela essere un doppiogiochista al servizio di Hydra, e viene ucciso alla fine di The Winter Soldier. Successivamente, Redford torna in un cameo di Avengers: Endgame, quando alcuni Avengers tornano indietro nel tempo al 2012 e ingaggia anche un divertente dibattito con Tony Stark riguardo al possesso del Tesseract.

Tuttavia, il film uscì diverso tempo dopo le riprese, e probabilmente le scene di Redford furono girate nel periodo precedente al ritiro ufficiale.

Il villain MCU interpretato da Robert Redford

Nei panni di Alexander Pierce, Robert Redford ha dato vita ad uno dei villain più impattanti nell'intero Marvel Cinematic Universe. Nonostante sia apparso in due soli film, il suo personaggio ha avuto un ruolo decisivo nei piani dell'Hydra per prendere il controllo dello S.H.I.E.L.D.

In quanto segretario dell'organizzazione, Alexander Pierce collocò degli agenti in posizioni chiave e supervisionò il Progetto Insight, con l'obiettivo di eliminare minacce globali attraverso una tecnologia avanzata. Grazie all'intervento di Captain America e dei suoi amici, il piano dell'Hydra di diventare la potenza principale del pianeta venne smantellato.