Robert Redford, il ricordo della famiglia di Paul Newman sul rapporto nato tra le star in Butch Cassidy

La famiglia di Paul Newman ha deciso di rendere omaggio a Robert Redford, co-protagonista ne Butch Cassidy e La stangata, in seguito alla notizia della morte del fondatore del Sundance Film Festival.

A raccontare l'amicizia tra Redford e Newman è stata la figlia di Paul, Nell, in un'intervista rilasciata a People. Tutto nacque sul set di Butch Cassidy.

L'amicizia tra Paul Newman e Robert Redford

"Un'amicizia nata sul set che si trasformò in qualcosa di più serio" ha raccontato Nell Newman "Hanno fatto due grandi film insieme e quello fu un legame davvero forte, penso che sia stato ciò che li ha uniti".

Robert Redford e Paul Newman in una scena de La stangata

La figlia di Newman ricorda: "Credo sia stato anche un vero catalizzatore per l'interesse di papà verso le questioni ambientali, perché Bob era già avanti. Penso che sia stato una buona influenza per mio padre. Bob era un filantropo silenzioso. Sosteneva molte cause, ma non era appariscente. A papà non piacevano i filantropi chiassosi".

Redford la aiutò in diverse occasioni: "Era un uomo adorabile, e lo ricordo con affetto perché mi aiutò a trovare un lavoro quando finii il college. Fu così caloroso e disponibile in quel particolare momento della mia vita".

Lo scherzo di Robert Redford a Paul Newman

Nell'intervista, Nell Newman ricorda anche la vena ironica di Redford. La star di A piedi nudi nel parco regalò a Paul Newman una Porsche ammaccata e senza motore in occasione del suo compleanno.

Newman decise di restituirgli il 'favore' facendo schiacciare l'auto e rispedendola al mittente. Spesso, come racconta Nell Newman, Robert Redford invitava la famiglia Newman nello Utah in occasione del Sundance: "Ogni volta che parlavo con lui al telefono diceva di andare lì a sciare e al festival" racconta Newman "Era semplicemente un uomo normale che aveva un fortissimo interesse per l'ambiente, era davvero una brava persona".