Robert Eggers svela la sua reazione alla scelta di Robert Pattinson per il ruolo di Batman

Il regista Robert Eggers ha svelato la sua reazione quando Robert Pattinson gli ha rivelato che avrebbe recitato in The Batman.

Robert Eggers ha svelato la sua reazione quando ha saputo che Robert Pattinson avrebbe interpretato Batman nel nuovo film tratto dai fumetti della DC.

L'attore ha infatti recitato in The Lighthouse e stava completando il suo lavoro per il lungometraggio quando ha accettato l'iconica parte di Bruce Wayne.

Il regista Robert Eggers ha raccontato quanto accaduto con Robert Pattinson: "Stavamo registrando i suoi dialoghi in sala di incisione a Londra per The Lighthouse e ci siamo fermati a bere qualcosa al termine della giornata. Mi ha detto 'Ho bisogno di interpretare Batman'. E ho risposto 'Okay, come vuoi amico'". Il filmmaker ha quindi aggiunto parlando dell'attore: "Penso che sia fantastico. E inoltre mi piace dare merito a Matt Reeves per aver mantenuto la sua voce come autore nel realizzare un film tratto dai fumetti".

Robert Eggers non è però interessato a girare un film simile: "Cosa avrei da offrire alla Marvel? Tutto quello in cui sono bravo è in un certo senso all'antitesi di quello che possiede un bravo regista della Marvel. Non riesco a immaginarmi a realizzare quel tipo di film".