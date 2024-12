Robert Eggers, dopo Nosferatu, ha proposto a Willem Dafoe altri due film

Il regista Robert Eggers ha collaborato nuovamente con Willem Dafoe in occasione del film Nosferatu e sembra intenzionato a proseguire la sua partnership con l'attore.

Durante un episodio di Konbini's Video Club, ha infatti accennato ai suoi prossimi progetti senza, tuttavia, entrare nei dettagli.

I progetti di Eggers per Dafoe

Eggers, in queste settimane impegnato nella promozione di Nosferatu, ha spiegato: "Sono semplicemente una delle persone più fortunate sul pianeta Terra perché a Willem Dafoe piace lavorare con me".

Robert ha quindi rivelato: "La scorsa settimane gli ho offerto due ruoli in altri film e spero di realizzarne uno, o entrambi".

Nosferatu, intervista a Robert Eggers: "I miei film non hanno messaggi. E lascio le domande agli spettatori"

Attualmente non è stato svelato quali film sta sviluppando il filmmaker. Online si è parlato della possibilità che Eggers stia lavorando a un nuovo lungometraggio della saga di Labyrinth e il regista ha inoltre parlato più volte di un potenziale lungometraggio intitolato The Knight, ambientato nel Medioevo, e di un possibile progetto western.

La collaborazione tra il regista e l'attore

Il regista e Dafoe hanno iniziato a lavorare insieme nel 2015, in occasione di The Witch. Successivamente l'attore è stato protagonista di The Lighthouse e ha avuto un ruolo anche in The Northman. Nel recente Nosferatu Willem ha la parte del professore Albin Eberhart Von Franz, ispirato al personaggio di Van Helsing nel classico Dracula di Bram Stoker.

Il cast del film, in arrivo in questi giorni nelle sale italiane dopo aver ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica all'estero, è composto da Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.