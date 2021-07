Robert Downey Sr è morto: il regista e attore, padre della star di Iron Man, aveva 85 anni

Robert Downey Sr., il padre della star di Iron Man, è morto nella giornata del 7 luglio 2021 all'età di 85 anni, dopo una carriera come regista e attore.

Il filmmaker ha lavorato a lungo per il cinema e la televisione e viveva a New York insieme alla moglie Rosemary Rogers.

Robert Elias Jr, che ha poi scelto di usare il cognome del patrigno James Downey quando ha provato a entrare nell'esercito pur essendo ancora minorenne, era nato a Manhattan nel 1936.

Negli anni '60 l'artista ha lavorato nel mondo del cinema creando film a basso budget che spesso offrivano una riflessione sulla cultura e sulla società usando un umorismo tagliente. Downey ha diretto progetti come Putney Swope e ha collaborato come aiuto regista al film Una scommessa in fumo con star Dick Van Dyke.

Robert Downey Sr. ha poi lavorato nel 1972 al film Greaser's Palace e ha recitato successivamente anche in show come Matlock e Tales of the City, oltre ad aver avuto dei piccoli ruoli nei lungometraggi Magnolia e Boogie Nights diretti da Paul Thomas Anderson.

Per la tv aveva diretto tra episodi della serie Ai confini della realtà, oltre ad aver collaborato ad altri progetti.

L'ultimo film a cui ha lavorato Robert Downey Sr. è stato Tower Heist: Colpo ad alto livello, uscito nelle sale nel 2011.