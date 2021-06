Robert Downey Jr. ringrazia Marvel e Iron Man per la sua carriera negli investimenti

Robert Downey Jr. ha reso grazie alla Marvel e al personaggio di Iron Man per la sua carriera e, soprattutto, per avergli consentito di tuffarsi nel mondo degli investimenti finanziari.

Robert Downey Jr. durante la sua trasformazione in Iron Man

In occasione del suo intervento nel podcast This Is Working, l'attore ha parlato con Dan Roth di LinkedIn e ha discusso con lui dei suoi investimenti nell'ambito di The Footprint Coalition, iniziativa finalizzata a impiegare tecnologie avanzate per la tutela dell'ambiente. Secondo Robert Downey Jr., l'universo Marvel e il personaggio di Iron Man hanno cambiato il suo modo di considerare le cose. Strano da dirsi ma, fino a poco più di dieci anni fa, non esisteva ancora alcun Marvel Cinematic Universe. Adesso, invece, decine di studios stanno provando a emulare quanto creato da Kevin Feige con il suo staff.

Secondo Robert Downey Jr., molte attività in ambito economico rispondono ai medesimi principi. Innanzitutto, una persona propone una grande idea; insieme al suo team prova a lavorare sui suoi sviluppi. Nel corso del tempo, poi, ciò che era incredibile diventa lo standard per milioni di persone. Downey Jr. ha raccontato: "Sono i soldi a muovere i bisogni delle persone e a consentire all'innovazione di diventare un luogo comune. Fino a tredici anni fa, il Marvel Cinematic Universe non esisteva. Poi un gruppo di persone motivate ha scommesso su di sé e ci ha preso per il culo, in un certo senso".

L'attore ha continuato ringraziando Iron Man: "Per me, il futuro è incerto. Grazie ad Iron Man, però, ho capito che la tecnologia utilizzata in modo creativo può aiutare a risolvere molti problemi". Recentemente, Clark Gregg ha incensato Robert Downey Jr. e lo ha definito il pezzo mancante che ha reso Iron Man davvero grandioso. Come riportato da Comic Book, Gregg ha raccontato: "Fin dall'inizio sapevo che sarebbe stato Robert Downey Jr. a rendere grandioso questo film. Lui è davvero talentuoso e ha dato vita alla miglior versione possibile e immaginabile di Iron Man!".