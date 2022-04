Robert Downey Jr., la foto a tema pasquale non delude le aspettative

Robert Downey Jr. si è vestito da coniglietto pasquale e ha conquistato i cuori di tutti i suoi follower su Instagram, come potete vedere nella foto qui sotto.

Robert Downey Jr. ha scelto di affrontare la Pasqua 2022 travestendosi da coniglietto pasquale. L'attore ha postato svariate foto attraverso il suo profilo Instagram e ha scritto: "Rinascita e rinnovamento".

Robert Downey Jr. si è vestito da coniglio pasquale anche nel 2018 e, già allora, aveva conquistato i cuori dei suoi follower sui social network.

Il futuro dell'attore sarà pieno di progetti. Downey Jr., infatti, reciterà in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita nel 2023; produrrà due spin-off televisivi di Sherlock Holmes; si sta occupando di Sweet Tooth per Netflix. Nel frattempo, Robert Downey Jr. ha avuto il tempo di incontrare James D'Arcy, volto di Edwin Jarvis del Marvel Cinematic Universe.