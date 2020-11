Robert Downey Jr. indossa il costume di Doctor Strange in un nuovo post social

Robert Downey Jr. ha augurato un felice Halloween ai suoi followers condividendo una breve clip risalente al momento in cui ha indossato il costume di Doctor Strange sul set di Avengers: Infinity War.

Se c'è qualcuno che sa come intrattenere al meglio i propri seguaci sui social, quello è sicuramente Robert Downey Jr. Con la clip condivisa nelle scorse ore su Instagram, l'attore è tornato a far fantasticare tutti i fan del Marvel Cinematic Universe che hanno potuto così immaginare, ancora una volta, come sarebbero andate le cose se, anziché interpretare Iron Man, la star americana avesse ricoperto il ruolo di Doctor Strange.

La clip contenuta nel post dura veramente pochi attimi, sufficienti però a catturare il sorriso sfoggiato da un Robert Downey Jr. a dir poco entusiasta la prima volta che ha avuto l'occasione di indossare il mantello della levitazione. "Mantelli, manici di scopa, calderoni... Felice Halloween a tutti!", si legge nel post.

La clip faceva originariamente parte di una featurette rilasciata prima di Avengers: Infinity War circa due anni fa. Il momento è tornato al centro dell'attenzione attraverso una serie di concept art rilasciati successivamente, in cui Iron Man e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sono costretti a cambiare abito per un momento. Il concept artist dei Marvel Studios, Phil Saunders, ha anche rilasciato un fotogramma chiave in cui Strange indossa l'armatura di Iron Man in modo da poter uscire dalla trappola di Fauce d'Ebano a bordo dell'astronave Q-Ship in Infinity War.

Per la gioia dei fan del MCU, il momento dello scambio dell'uniforme sarà tra i momenti raccontati nella serie What If ...? in uscita su Disney+. Si tratta di una serie antologica creata da A.C. Bradley, basata sull'omonima serie Marvel Comics, che mostra cosa accadrebbe se i momenti principali dei film Marvel si fossero verificati in modo diverso.