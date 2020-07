Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow scherzano sulla candela alla vagina in un video esilarante

Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di un esilarante video in cui, oltre a ricordare l'importanza di votare, le due star scherzano sulle ormai famose candele al profumo di vagina che sono state messe in vendita alcuni mesi fa.

Il filmato pubblicato su Instagram è un modo per ricordare come controllare di essere in regola con la registrazione necessaria a esprimere la propria preferenza in occasione delle elezioni presidenziali.

Robert Downey Jr., nel video, riceve la videochiamata di Gwyneth Paltrow che lo definisce "il suo miglior amico in tutto il mondo" per spiegargli che bisogna coinvolgere i propri amici, ora che mancano 100 giorni alle elezioni, per compiere il proprio dovere come elettori.

Dopo aver assicurato che lo farà, la star di Iron Man chiede alla sua collega come sta trascorrendo il suo tempo e se sta ideando nuove candele, facendo quindi riferimento a quelle ispirate alla vagina prodotte da Goop. Gwyneth risponde che ovviamente sta sempre lavorando a nuove candele e ne ha ideata una pensando proprio a Robert.

Paltrow, mentre era ospite del talk show di Seth Meyers, aveva spiegato che inizialmente l'idea del profumo era nata come uno scherzo, decidendo poi che si trattava di una proposta sovversiva: "Penso che molte donne siano cresciute vergognandosi un po' per delle questioni legate al proprio corpo, quindi è diventata una candela un po' sovversiva per tutte noi".