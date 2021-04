Robert Downey Jr: un'arte marziale praticata da Bruce Lee lo aiutò ad uscire dal tunnel della droga

Robert Downey Jr. ha dichiarato di essere sobrio da luglio 2003 e ha attribuito il merito del suo cambiamento di vita a sua moglie, alla sua famiglia, alla terapia, alla meditazione e ad un'arte marziale praticata da Bruce Lee: il Wing Chun kung fu.

Durante un recente episodio del podcast più famoso al mondo, The Joe Rogan Experience, Downey ha confessato di praticare arti marziali da anni e di amare profondamente il fatto che hanno cambiato in meglio la sua vita. Nello specifico Robert ha detto di aver studiato il Wing Chun, un'arte marziale che Bruce Lee ha praticato prima di sviluppare il proprio Jeet Kune Do.

Per Downey lo studio dell'arte marziale, inizialmente dovuto ad un ruolo cinematografico, è presto diventato uno strumento essenziale per la sua guarigione: "Iniziare a praticare le arti marziali ha assolutamente coinciso con la mia guarigione e le due cose, in un modo o nell'altro, sembrano essere collegate."

Robert Downey Jr. ha anche spiegato durante un'intervista con Oprah che l'essersi allenato per anni e anni lo ha aiutato a diventare più stabile, sensibile e aperto agli altri: "Il Wing Chun ti dà un senso di conforto e di autodifesa. Migliora la tua concentrazione, fa moltissime cose per te. Ti fa sentire parte di qualcosa che rispetti."